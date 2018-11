May: én viszem végig a Brexitet!

Hiszek abban, hogy az általam kialakított út a helyes út az országunknak és a lakosoknak

- mondta May a Brexit-folyamatra és megállapodástervezetre utalva.Alig 12 órával azután, hogy May bejelentette, megvan a megállapodás, egy sor miniszter mondott fel, köztük Dominic Raab Brexit-ügyi miniszter is.A legújabb fejlemények szerint pedig bizalmatlansági szavazást kezdeményezett csütörtökön Theresa May ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti frakciócsoportjának vezetője.