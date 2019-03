Még durvábban hasított a magyar gazdaság, mint gondoltuk!

A negyedik negyedév adatai alapján megállapítható, hogy a gazdaság nem lassult a 2018-as év folyamán. Igazából két éve legalább 1%-kal bővül negyedévről negyedévre a GDP, vagyis viszonylag egyenletes tempóról beszélhetünk.

A lendületes növekedés azt eredményezi, hogy az eurózónához képest mért növekedési előnyünk is csúcsközelbe ugrott. Csupán 2002-ben volt egy negyedév, amikor a különbség ennél is nagyobb volt, ám az akkor súlyos egyensúlyi problémák generálása árán sikerült. A külső egyensúly nálunk is romlik, de mivel nagy többletből indultunk, egyelőre korai fenntarthatatlan folyamatokról beszélni. Az egyenletesen magas magyar növekedés azért is figyelemreméltó, mert eközben az eurózóna gazdasága folyamatos lassulást mutat.

Minden húz

A növekedéshez a gazdaság minden területe hozzájárult. Az építőipar száguldása a leginkább szembeötlő (az uniós forrásból történő állami infstruktúrafejlesztés mellett a magánberuházások is támogatólag hatottak), de jól teljesített az ipar is, főleg ha figyelembe vesszük a járműgyártó ágazat nehézségeit. A nagy súlyú szolgáltató szektor elsősorban a lakosság fogyasztási kereslete miatt tud robogni.

Ha a növekedéshez való pontos hozzájárulást vizsgáljuk (vagyis figyelembe vesszük az egyes területek gazdasági súlyait), akkor azt látjuk, hogy a szolgáltató szektor jelentősége a legnagyobb. Ugyanakkor a termelési ágazatok (mezőgazdaság, építőipar, ipar) kontribúciója szintén jelentősnek mondható, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ezek súlya csak mintegy egyharmados. A felhasználási oldalról nézve természetesen a száguldó beruházások jelentik a növekedés motorját, miközben a háztartások fogyasztása is stabilan teljesít. Két éve lefelé húzó hatása van az export-import egyenlegnek, ami nem meglepetés, hiszen ha a belső felhasználás (fogyasztás, beruházás) növekedése meghaladja a GDP-bővülés ütemét, akkor ez elkerülhetetlen.

Klikk a képre!

Egy történelmi csúcs

A beruházások gyors növekedése azt eredményezte, hogy a néhány éve még elkeserítően alacsony beruházási rátánk (a GDP-arányos bruttó állóeszköz-felhalmozás) meredek emelkedéssel új csúcsra szökött. 2018-ban 25,5%-on állt a mutató. (Megjegyzendő, hogy itt a korábbi évekkel való összevetés kicsit korlátozottabb, mert a módszertan többször változott, de az eredmény így is szép.)

És még egy

A szezonálisan és naptárhatással igazított 2018-as növekedési ráta az előzetes adatközléshez képest 0,1 százalékponttal feljebb csúszott, így elérte a kerek 5%-ot, aminél nagyobbat a rendszerváltás óta nem láttunk. (Egészen pontosan 1996-ig vannak összevethető adataink, de a megelőző időszak nem a szárnyalásról szólt, így biztosak lehetünk a három évtizedes rekordban.)

Vajon mennyit lassulunk?

A 2019-es év nagy kérdése, hogy a mindenki által várt lassulás milyen mértékű lesz. A foglalkoztatás lassabban bővülhet, a reálbér-emelkedés valamivel kisebb lehet, az uniós források további bővülése valamivel kisebb ütemű lehet a tavalyinál. a nemzetközi környezet sem ígérkezik annyira támogatónak, legalábbis az uniós konjunktúrajelzők a tavaly indult lassulás folytatódására utalnak. Ugyanakkor néhány nagy kapacitásbővítés ellensúlyozhatja a fékező hatások egy részét. Ezek alapján az előrejelzések 3,5-4% között szóródnak, ami még mindig szép ütemet jelent. Az igazán nagy kérdés a következő év teljesítménye lesz, amikor - a 2016-os évhez hasonlóan - hirtelen eltűnik a gazdaságból az uniós forrás.