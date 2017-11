Még hónapokig nem lehet új német kormány

Thomas de Maiziere belügyminiszter a Bild című lap online fórumán kiemelte, hogy a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után - amelyen az SPD támogatottsága történelmi mélypontra, 20,5 százalékra zuhant - a szociáldemokraták "túl korán, és helytelenül" elkötelezték magukat az ellenzéki szerep mellett.Ezért most el kell távolodniuk ettől az állásponttól, hogy meg tudjanak felelni az ország sorsa iránti felelősségüknek. Ehhez "az SPD-nek egy kis időre van szüksége, amit meg kell adnunk neki" - mondta Thomas de Maiziere.Hozzátette, hogy a CDU/CSU pártszövetség és az SPD 2013-ban kezdett kormányzati együttműködésének folytatásához vezető út első állomása csütörtökön lehet, amikor mind a három párt elnöke közösen tárgyal Frank-Walter Steinmeier államfővel arról, hogy miként lehet előmozdítani a kormányalakítási folyamatot a CDU/CSU, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek koalíciós egyeztetésének kudarca után.A második állomás az SPD december 7-én kezdődő háromnapos kongresszusa, amelyen a pártnak döntést kell hoznia a nagykoalíció folytatásáról szóló egyeztetések megkezdéséről - mondta a belügyminiszter. Szerinte az első megbeszéléseket talán még karácsony előtt megtarthatják, de a "tényleges tárgyalások" valószínűleg csak januárban kezdődnek.Erre számít Julia Klöckner, a CDU egyik alelnöke is, aki az ARD országos köztelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: érthető, hogy a szeptemberi Bundestag-választás után a szociáldemokratáknak nehéz megbarátkozni a nagykoalíció folytatásának gondolatával, és "nem egyszerű" feladat szakítani a pártot az ellenzékhez soroló állásponttal. Azonban "Németországnak stabilitásra van szüksége", ezért el kell kerülni a kisebbségi kormányzást, azt a helyzetet, amelyben a CDU/CSU-nak minden ügyhöz külön-külön meg kellene szerveznie a többséget a Bundestagban."Nem sok értelme lenne, ha egy kancellárnak Brüsszelben mindig azt kellene mondania, hogy nem tudok megígérni semmit, mert előbb otthon meg kell kérdeznem, hogy tehetek-e ígéretet" - mondta Klöckner.A koalíciós tárgyalások szerinte is 2018 elején kezdődhetnek. Előbb az SPD-nek döntenie kell az ügyről a decemberi kongresszuson, aztán rövidesen elkezdődik a téli szünet, így az első megbeszéléseket januárban tarthatják meg - mondta.A Bundestag-választás után a győztes CDU/CSU az FDP-vel és a Zöldekkel kezdett tárgyalást a közös kormányzásról. A pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormányról folytatott tárgyalások egy hete fulladtak kudarcba, mert az FDP kiszállt a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésének lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatból. Arra hivatkoztak, hogy a négy párt között nem alakult ki elég bizalom, és nem tudtak egyetértésre jutni Németország megújításáról.