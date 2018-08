Még mindig leminősítéssel fenyegeti a Moody’s az olaszokat

A hamarosan megjelenő középtávú költségvetési tervek és a 2019-es büdzsé nyújthatnak majd további világos információkat

A jelenleg "Baa2" besorolású olasz adósosztályzattal kapcsolatban még május 25-én jelentette be a Moody's, hogy a leminősítés lehetőségére utaló negatív vizsgálat alá vette, ezt hosszabbították most meg. Az indoklás szerint még mindig nem látszik világosan az új olasz kormány gazdaságpolitikája, elsősorban a költségvetéssel és a szükséges reformokkal kapcsolatban.Most azért volt szükség az újabb bejelentésre, mert általában egy ilyen felülvizsgálat három hónap alatt lezárul, ez viszont néhány napon belül véget ér. Éppen ezért tette most közzé a Moody's, hogy további információkra vár, mielőtt végleges döntést hoz a leminősítésről. Most úgy tűnik, hogy október végéig zárulhat le ez a felülvizsgálat - teszik hozzá.A hitelminősítő elsősorban az olasz költségvetési fegyelem meggyengülésére figyel, emellett félő, hogy a megkezdett strukturális reformok megakadnak, illetve a korábbi szükséges reformokat visszafordíthatják, mint amilyen a 2011-es nyugdíjreform vagy a 2015-ös munkaerőpiaci átalakítás.- szögezi le a Moody's. Ezek a lényeges dokumentumok szeptemberben és októberben kerülhetnek nyilvánosságra.