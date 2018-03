Még mindig London a világ pénzügyi központja, de fenyegeti a Brexit

Így néz ki a rangsor

New York nagyon jön fel, zavaró a Brexit

Az élmezőny erősödik, a többiek leszakadnak

Varsó 9, Prága 13, Budapest 17, Riga 34, Tallinn 35 hellyel került hátrébb a tavaly szeptemberi listán elfoglalt helyezéséhez képest.

Javult az orosz helyzet és megítélés

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI), amely bonyolult, 103 kritériumot és több mint kétezer befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült, ezúttalA cég hétfőn ismertetett új globális rangsorában az első két helyen álló Londont és New Yorkot Hongkong, Szingapúr és Tokió követi a felső ötös mezőnyben. Az első tízben szerepel még Sanghaj, Toronto, San Francisco, Sydney és Boston.A 11. helyen álló Peking épphogy kicsúszott a felső tízes mezőnyből, egyetlen ponttal lemaradva Boston mögött.a megszerezhető ezer pontból. A szeptemberben összeállított, de a Z/Yen szakértői már akkor is azt hangsúlyozták, hogy ez jelentéktelen különbség.A cég módszertani meghatározása szerint azok a pénzügyi központok, amelyeket húsz pontnál kisebb értékelési különbség választ el egymástól, gyakorlatilag azonos megítélésűnek tekinthetők.A Z/Yen szakértői a beszámolóhoz fűzött elemzésükben hangsúlyozzák, hogy, akik jóval kevésbé bizakodó véleményeket hangoztattak London pénzügyi központként betöltött jövőbeni szerepéről, mint a Frankfurtban és Párizsban dolgozó válaszadók az ő városuk pénzügyi szolgáltatási szerepének jövőjéről.A Z/Yen elemzői ugyanakkor megállapítják, hogyA ház szerint ezt egyértelműen jelzi, hogy a felső 25-ös mezőnyben szereplő pénzügyi szolgáltatási központok mindegyikének minősítési pontszáma nőtt az előző ranglista összeállítása óta,A felmérés szerint ez érvényes a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok pénzügyi központjaira is:A Z/Yen londoni elemzői szerint mindez jelzi, hogy a befektetők ismét egyre inkább a hagyományos, erős, globális kihatású pénzügyi központokat kezdik előnyben részesíteni.A tágabb kelet-európai térségben gyakorlatilag egyedüliként azonbanAz elmúlt néhány hónapban jelentősen javult az orosz makrogazdasági politika hitelminősítői megítélése, amelyre a befektetők komoly figyelmet fordítanak. E folyamat egyik meghatározó mozzanatakéntpénzügyi szolgáltató csoport globális adósminősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings), a nemzetközi szankciókra és a csökkenő nyersanyagárakra adott prudens szakpolitikai válaszintézkedésekkel indokolva a lépést.A döntés óta a nemzetközi intézményi befektetők szempontjábólA nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e vagy sem, és a Fitch Ratings már az S&P februári lépése előtt is befektetési kategóriában tartotta nyilván Oroszországot., január végén azonban ez a cég is felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az orosz osztályzat kilátását.