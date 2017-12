Még nem aggódnak a német elemzők, de majd fognak

A ZEW gazdasági hangulatindexe 89,3 pontra emelkedett a novemberi 88,8 pontról - közölte a cég kedden. Előzetesen minimális visszaesésre számítottak. A kilátásokat jelző mutató viszont 18,7 pontról 17,4 pontra esett vissza, ami elmaradt a 18 pontos várakozástól.Vagyis a jelek szerint most még nem aggódnak a pénzügyi szakértők, de a következő hat hónapban több olyan tényezőt is látnak, melyek negatív hatással lehetnek a gazdaságra. A ZEW meg is nevezte ezeket a tényezőket: a német kormányalakítással kapcsolatos bizonytalanságok, a Brexit-tárgyalások, illetve az EU reformja.