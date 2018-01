Még száguldanak a magyar bérek, de azért már fékezünk egy kicsit

A versenyszférában érdemi az emelkedés, ott 11,2%-kal nőttek a bruttó keresetek, a rendszeres keresetek pedig 12,4%-kal nőttek - derült ki a KSH adataiból. Igaz, a bruttó bérek utoljára februárban nőttek ennél lassabban.

Mi várható idén?

A keresetek jelentős növekedést a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése, a költségvetési szférában látott lépések, valamint a jelentős mértékű munkaerőhiány támogatja.A nemzetgazdaságban 13%-os béremelést láthattunk novemberben (323 ezer forintra), amely beleillik az előző hónapok trendjébe, ugyanakkor az infláció 2,5%-ra kúszott fel, ez pedig csökkenti a reálbérek növekedési ütemét. Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 214 800 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 222 700 forintra becsülhető a KSH szerint.A keresetek növekedése az idei évben is gyors lehet, miután a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen emelkedik, előbbi 8, utóbbi 12%-kal. Tavaly a minimálbér 15%-kal nőtt, a garantált bérminimum pedig 15%-kal, a legkisebb bérek lassabb emelkedése pedig mérsékeltebb bérnövekedéshez vezet a nemzetgazdaság egészében a 2017-esnél.Ugyanakkor idén is megközelítheti a 10%-ot a nettó keresetek növekedése, miután a munkaerőhiány 2018-ban is meghatározza a munkaerőpiac alakulását, ami felfelé hajtja a béreket.