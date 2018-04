Megágyazott a további kamatemeléseknek a Fed a mai jegyzőkönyvvel

A fokozatos további monetáris szigorítás lehetőségére már korábban is utalt a Fed, amit a gazdaság dinamikus növekedése, a Trump-adócsomag által kiváltott további élénkülés, illetve a várhatóan gyorsuló infláció is indokolnak. A kereskedelempolitikai feszültségek 8amerikai-kínai villongások) ezt a képet nyilván rontanák, ha durvább kölcsönös megtorló lépések, azaz kereskedelmi háború felé haladna a folyamat, de a legutóbbi fejlemények ennek ellenkezőjére utalnak.A piac a jelenlegi 1,50-1,75%-os célsávhoz képest még idén 3-4 további 25 bázispontos kamatemelést várnak. A kamatemelési ciklus 2015 végén kezdődött, azóta 6 ilyen lépés következett be, legutóbb éppen a márciusi kamatdöntő ülés alkalmával.A mai Fed-jegyzkönyv hatására átmenetileg a dollár erősödni tudott az euróval szemben 1,2350-ről 1,23-ig, majd később visszafordult, és a részvénypiacokon is volt egy kisebb megbillenés, aztán emelkedés, de a kereskedés végéhez közeledve a geopolitikai feszültségek miatt újra az eladók vették át az irányítást és mérsékelt mínuszban járnak az amerikai részvényindexek.