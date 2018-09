Megalázó a kormány Brexit-terve a volt brit külügyminiszter szerint

A volt külügyminiszter szerint mindez az EU vazallusává tenné Londont.

Johnson, aki éppen e tervezet miatt mondott le a külügyminiszteri tisztségről, a Mail on Sunday című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú vasárnapi brit lapnak írt cikkében úgy fogalmazott: a javaslatcsomagban foglaltak érvényesítése azt jelentené, hogy Nagy-Britannia "örök időkre" elfogadná az Európai Unió szabályait, úgy, hogy e szabályok kidolgozásába semmiféle beleszólása nincs.Theresa May miniszterelnök és kabinetjének tagjai július első hetében, a chequersi kormányfői rezidencián tartott ülésen fogadták el a javaslatcsomagot, amely az Európai Unióval a Brexit után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról szóló brit elképzeléseket tartalmazza.A javaslatok jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoznak az EU-val, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora - amelynek egyik frontembere Boris Johnson - látni szeretett volna.Vasárnap megjelent cikkében a volt külügyminiszter azt írta, hogy- az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója -A konzervatív párti politikus ezzel az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határ majdani ellenőrzésének egyelőre megoldatlan problémájára utalt. Az Európai Bizottság javaslata értelmében úgy lehetne elkerülni a 499 kilométeres határszakaszon a hosszú évek óta nem létező fizikai határellenőrzés visszaállítását, hogy - ha nem születik egyéb megoldási ötlet - az ír sziget egésze "közös szabályozási térséggé" alakulna át.A Brexit után ez a határ az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárává válik, mivel London ki akar lépni az EU vámuniójából is.Az Európai Bizottság javaslatát London elutasítja, mivel értelmezése szerint ezzel Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része közé emelkedne vámhatár. A brit kormány a chequersi indítványban ehelyett közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha az Egyesült Királyság egésze és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.Boris Johnson vasárnapi cikke szerint azonban ez a megoldás is azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság gyakorlatilag az EU vámuniójának és egységes belső piacának tagja marad, és így nem tudna saját jogán szabadkereskedelmi megállapodást kötni.Johnson már a lemondását bejelentő júliusi levelében kifejtette azt a véleményét, hogy a chequersi javaslatcsomaggal az Egyesült Királyság egyértelműen "a gyarmati státus felé vette az irányt".A volt külügyminiszter egy héten belül másodszor támadja éles hangvételű cikkben egykori kormánya Brexit-stratégiáját. A The Daily Telegraph című konzervatív, szintén erősen EU-szkeptikus irányvonalú brit napilapnak írt, hétfőn megjelent cikkében úgy fogalmazott:A brit sajtó egybehangzó feltételezése szerint Boris Johnson e támadásokkal Theresa May miniszterelnök elmozdítását és saját kormányfői ambícióinak megvalósulását próbálja előkészíteni.