Megállapodott Orbán és Tarlós: itt a 15 pontból álló lista!

Ez a 15 pont!

Létrejön a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa.

Budapest 2030 tízéves stratégiai városfejlesztési terve.

Budapest Párbeszéd folyamat - szakmai- és civil szervezetek bevonása a Budapest 2030 terv előkészítésébe.

M3-as metróberuházás állami támogatása és befejezése. A kormány soron kívül biztosítja a 80 milliárd forint fedezetet, ami hiányzik a 3-as metró felújításához. A megállapodás kimondja: az összeg de facto felhasználására 2019-ben egyáltalán nem lesz szükség, csak 2020 felétől, döntően 2021-2022-ben. A jövőben metróalap létrehozásán dolgoznak, hogy ne legyenek hasonló fedezethiányos helyzetek.

A főpolgármestert kötelező meghívni a kormányülések budapesti napirendjeihez.

A miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenetváltásra a jövőben állandó, hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak.

A főváros önállóságának garantálása.

Budapesten továbbra is az FKF végzi a hulladék begyűjtését és szállítását.

Együttműködés a fővárosi árvízvédelem érdekében.

A fővárosi közszolgáltatás önállósága és a Fővárosi Csatornázási Művek kizárólagos fővárosi tulajdonba vétele.

A vízcsőcserékre megítélt KEHOP forrás fővárosi felhasználása. Ha az Európai Unió nem támogatja a vízcsőcsereprogramot, akkor a Fővárosi Vízművek javára e célra számításba vett 27,8 milliárd forintot - a szaktárcával egyeztetve - más célra használhassa fel az önkormányzat.

A Fővárosi Önkormányzat költségvetése bevételi szerkezetének és a forrásmegosztás szabályainak áttekintése.

A fővárosi társasági portfólió egyszerűsítése. 2019. április 30-ig a főváros megszünteti a Közbeszerzési Kft-t. és 2019. december 31-ig egyszerűsíti, illetve adott esetben szintén megszünteti a BKK-t".

Rendszeres egyeztetés. A miniszterelnök és a főpolgármester negyedévente rendszeresen, szükség esetén bármelyikük kezdeményezésére áttekintik a megállapodásban foglaltak időarányos teljesülését, illetve az időközben felmerült fővárost érintő ügyeket.

Megállapodás végrehajtása.

Továbbá minden cég a fővárosnál marad, és közvetlen marad a főpolgármester-választás is.

Csúszik a 3-as metró felújításának első szakasza

A 3-as metróvonal rekonstrukciójáról a főpolgármester közölte azt is, hogy az északi szakaszon 2-3 hónapos csúszás várható, így márciusban adhatják majd át. A rekonstrukció a déli szakasz felújításával folytatódik majd.

A 3-as metróvonal rekonstrukciójáról a főpolgármester közölte azt is, hogy az északi szakaszon 2-3 hónapos csúszás várható, így márciusban adhatják majd át. A rekonstrukció a déli szakasz felújításával folytatódik majd.

A főváros honlapjára felkerült a 15 pontból álló megállapodás A főpolgármester hangsúlyozta: innentől kezdve közös eredményként jelenek meg a budapesti fejlesztési projektek, és nem az lesz a lényeg, hogy mi állami és mi fővárosi eredmény. Sokkal biztosabbá válnak a projektek finanszírozásának feltételei - tette hozzá.A főpolgármester közölte: szombaton elfogadták az FKT ügyrendjét és egy projektlistát is, amelynek végleges preferenciasorrendjét a későbbiekben határozzák meg.

Megjegyezte az is, hogy a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítását előrébbvalónak tekintik, mint a 4-es metróét.

Tarlós István kitért arra is, hogy a főváros felülvizsgálja a kizárólagos tulajdonában lévő cégportfóliót, egyszerűsíti, ennek részeként pedig megszüntetik a közbeszerzési kft. és

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára a tanács működéséről szólva elmondta, hogy a testületben egyhangúlag kell meghozni a döntéseket, a kormánynak és a főváros egy-egy szavazata van. Ha a két oldal nem ért egyet, akkor arról az ügyről sem a kormány, sem a Fővárosi Közgyűlés nem tárgyalhat.Közölte, a tanács szombaton tárgyalt a HÉV-vonalak teljes felújításáról, a kormány rendelkezésre bocsátott mintegy 11 milliárdot az előkészítésre. Elmondta, hogy először a szentendre vonal járműcseréje valósul majd meg.Tarlós István kérdésekre válaszolva elmondta: az FKT tagja lesz a főváros részéről maga mellett Szalay-Bobrovniczky Alexandra és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Tóth József (MSZP) XIII. kerületi polgármester, valamint Riz Levente (Fidesz-KDNP), XVII. kerületi polgármester. Riz Leventét betegsége miatt egy ideig Wintermantell Zsolt (Fidesz-KDNP) IV. kerületi polgármester helyettesíti majd.A Lánchíd felújításáról elmondta, megegyezés született arról is, hogy a rekonstrukció során nemcsak az eredetileg tervezetteket, hanem a Széchenyi teret és az abba torkolló néhány utcát is felújítják majd a projekt során.