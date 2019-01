Megbénult a világ legnagyobb gazdasága, de az igazi katasztrófa még csak ezután jöhet

2018. december 21-e éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése, a kongresszusnak ugyanis nem sikerült megállapodnia a kormányzat működését biztosító költségvetésről.A megállapodás meghiúsulását az okozta, hogy Trump 5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a mexikói határra tervezett fal megépítésére, a demokrata képviselők viszont nem voltak hajlandók erre pénzt megszavazni, ugyanis pénzkidobásnak tartják. Az álláspontok azóta sem igazán közeledtek egymáshoz, ezzel pedig immár 30. napja tart a leállás, ami a történelem messze leghosszabb ilyen eseménye.

A kormányzati leállások hossza napokban kifejezve, a 2018-as jelenleg is tart. Forrás Commerzbank.

Jelenleg mindkét oldal úgy érzi, hogy számára a saját állásponthoz való ragaszkodás nagyobb politikai hasznot hoz annál, mintha engedne a másik akaratának. Azonban minél tovább tart a leállás, a negatív gazdasági következmények annál súlyosabbak lesznek, ami kompromisszumkötésre kényszerítheti a feleket - írják a Commerzbank szakértői elemzésükben. Addig is viszont, míg ez bekövetkezik, az amerikai gazdaság egyre jobban megszenvedheti a politikusok harcát.A bank szakértői felhívják a figyelmet, hogy a történelem leghosszabb kormányzati leállásának káros hatásai már most elkezdtek látszódni. A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexét hozzák fel példaként: a széleskörben figyelt fogyasztói bizalmi indikátor értéke januári zuhanásával több mint kétéves mélypontra esett.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének hangulat- (sárga vonal) és várakozás-komponense (fekete vonal). Forrás: Commerzbank.

A Commerzbank szakértői szerint a kormányzati leállás negatív gazdasági hatásai egyelőre mérsékeltek, azonban a jövőben exponenciálisan növekedhetnek.

Egyrészt az amerikai reptereken a biztonsági intézkedéseket ellátó kormányügynökség, a Transportation Security Administration (TSA) is az érintett kormányzati szervek között van, azonban mivel kulcsfontosságú feladatot ellátó szervről van szó, az alkalmazottaknak kötelességük fizetés hiányában is dolgozni. A munkavállalók előre be nem jelentett távolmaradása aránya azonban gyorsan emelkedik, elérve a 8%-ot (szemben az előző év azonos időszakára jellemző 3%-kal). Ha a jövőben folytatódik ez a folyamat, akkor súlyos fennakadások jöhetnek a légi közlekedésben, ami érzékenyen érintené az USA gazdaságát.

Másrészt veszélybe kerülhet a szegény amerikai polgárok számára étkezési támogatást biztosító program, az úgynevezett Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) is. A programot, ami 40 millió szegény amerikainak segít a megélhetésben, ugyanis a leállás által szint érintett mezőgazdasági minisztérium finanszírozza. Januárra és februárra még elegendő forrás áll rendelkezésre, márciustól kezdve viszont nagyon komoly bajba kerülhetnek a legszegényebb amerikaiak.

Végezetül nem szabad elfelejteni, hogy mintegy 800 ezer közalkalmazott nem kap jelenleg fizetést. Rendszerint kéthetente kapják a fizetésüket, ez pedig azt jelenti, hogy az idei első fizetés már ki is maradt. Bár erre a pénzre utólagosan jogosultak, vagyis megkapják, ha újraindul a kormányzati szervek működése, addig kérdéses, miből tudják megoldani a hiteleik fizetését, illetve finanszírozni mindennapi megélhetésüket. Mindezek alapján szinte biztos, hogy a lakossági fogyasztást negatívan érinti a leállás, hiszen minden közalkalmazott inkább visszafogja költekezését, pláne, mivel nem látszik egyelőre kiút ebből a patthelyzetből.

A hangulatindikátorok romlása persze önmagában nem garancia a fogyasztás csökkenésére, illetve a beruházási aktivitás gyengülésére - teszik hozzá. A tényleges kiskereskedelemi, termelési és egyéb adatokra, amelyekből valóban kiderül majd, hogy milyen hatással jár(t) a leállás, még várni kell. Érdemi negatív hatást ugyanis legkorábban a januári statisztikák jelezhetnek majd, a hónapnak pedig még vége sincs. További problémát jelent, hogy számos kormányzati intézmény nem fog addig adatokat közölni, amíg nem indul újra a működés, ráadásul ezt követően hónapokig is eltarthat, mire helyreáll az eredeti adatközlési menetrend. A jelenlegi helyzetben ez tovább növeli a bizonytalanságot, hogy pontosan milyen hatásai vannak a leállásnak az amerikai gazdaságra nézve.Három példát hoznak fel, miért:A Commerzbank becslése szerint a leállás már így is 0,5-1%pont közötti lassulást idézhet elő az idei első negyedévben az évesített negyedéves GDP-bővülési ütemben, amelynek egy része, még ha időközben rendeződik is a konfliktus, nem fog utólag megjelenni pozitív hatásként a második negyedéves számban. Nagyon súlyos következményekkel akkor kéne számolni a bank szerint, ha márciusig sem sikerülne megoldani ezt a patthelyzetet.Óriási bizonytalanság jellemzi tehát az amerikai gazdaság rövid távú kilátásait, ez pedig a jegybankot is aggaszthatja. Mivel az adatközlés is hiányos lesz a kormányzati leállás ideje alatt, ráadásul nem lehet tudni, mikor tér minden vissza a régi kerékvágásba, a Federal Reserve döntéshozói újabb indokot kaptak arra, hogy óvatosabbak legyenek a kamatemelésekkel, vagyis, hogy szüneteltessék a kamatemelési ciklust. A január 30-i Fed ülést követő sajtótájékoztatón - már ha addig nem indul újra a kormányzati működés - valószínűleg behatóbban foglalkozik majd Jerome Powell Fed-elnök a leállással összefüggésbe hozható negatív gazdasági kockázatokkal - vélik a Commerzbank elemzői. Ez újabb alkalmat adhatna neki, hogy január eleji nyilatkozatához hasonlóan óvatos hangnemet üssön meg, hűtve ezzel a kamatemelési várakozásokat.