Megdrágult az élet Magyarországon, de nem kell még aggódni

Amint azt az elemzők várták: elsősorban az élelmiszer- és üzemanyagárak, illetve a szolgáltatások hajtották fel mind havi, mind éves alapon a magyar inflációt áprilisban. Az olajárak nemzetközi drágulása, illetve a dollár erősödése miatt a hazai üzemanyagárak havi alapon 2,7%-kal ugrottak, míg éves összevetésben 2,1%-kal drágultak és a májusból eddig eltelt időszak azt mutatja, hogy az árdrágulás az ötödik hónapban is folytatódhat.

Amint láthatjuk, a teljes inflációs adat, illetve a maginflációs mutató kezd "összeérni", de az alábbi második ábrán az ártendenciákat még jobban megragadó szezonálisan kiigazított évesített maginflációs adat (2,1%) is jelzi, hogy gyorsuló áremelkedés zajlik a gazdaságban. Mivel a közép távú jegybanki inflációs cél 3%-os, illetve az eurózónából továbbra is gyenge inflációs adatok jönnek (azaz az importált infláció továbbra is alacsony), így mindez egyelőre nem ad aggodalomra okot.

A KSH részletes adatai szerint egyébként áprilisban az élelmiszerek ára 4,2%-kal emelkedett, ezen belül a tojás 20,5, a száraztészta 12,4, a vaj, vajkrém 11,8, a tejtermékek 7,6, a liszt 7,0%-kal drágult, míg a cukor 18,7%-kal olcsóbb lett. A termékkategóriák közül a legnagyobb mértékben, átlagosan 6,3%-kal a szeszes italok, dohányáruk ára nőtt. A ruházkodási cikkek és a háztartási energia egyaránt 1,3%-kal drágult, utóbbin belül a tűzifa ára 13,2, a palackos gázé 3,9%-kal nőtt, az elektromos energia, vezetékes gáz és távfűtés ára viszont nem változott.