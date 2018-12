Megelőztük a görögöket a fejlettségi listán

A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján 2017-ben megelőztük Görögországot. A mély válság után csak lassan áll talpra az EU déli tagországa, így már csak az EU-átlag 67%-át éri el a fejlettségi szintje. A görögökön kívül megelőzzük a letteket, románokat, horvátokat és bolgárokat is.

Az előrelépés azonban nem biztos, hogy sokáig tart, két ország is gyorsan zárkózik fel Magyarországra. Látótávolságon belül vannak a gyors felzárkózást produkáló románok, de náluk is közelebbre ért Lettország, amelyik mára az egyetlen balti ország, amelynek a fejlettsége elmarad a magyartól. Vagyis van honnan előre lendülni, és ennek fontosságát különösen akkor érezhetjük, ha a lista tetejére pillantunk. A kormányzati célkeresztben lévő Ausztria ugyanis gyakorlatilag az unió legfejlettebb gazdaságai közé tartozik, különösen akkor, ha figyelembe veszük, hogy az ír és a luxemburgi adatot módszertani sajátosságok emelik ilyen magasra.Ha a fejlettségi hőtérképe pillantunk, továbbra is szembeötlő - az amúgy felzárkózó pályán lévő - kelet-közép-európai régió "halványsága". A két leginkább konvergált gazdaság továbbra is a cseh, illetve a bankválságából kikecmergő szlovén.

Nagyon hasonló, de bizonyos pontokban mégis karakteresen eltérő mintát látunk, ha a háztartások végső fogyasztását (actual individual consumption) nézzük. Mivel az emberek jólétérzete leginkább a fogyasztási lehetőségeikhez kötődik, ezért ez a mutató talán jobban mutatja, milyen relatív életszínvonalon élnek egy ország polgárai. A magyar mutató az EU-átlag 62%-án áll, ami azt jelenti, hogy Horvátországgal együtt az utolsó előtti helyen állunk, csak Bulgária került mögénk. Az alacsony fogyasztási szint a GDP-GNI rés, a pozitív külső finanszírozási képességre vezethető vissza.

Enyhe vigasz lehet, hogy a magyar gazdaság növekedési pályája fenntartható, vagyis a magyar fogyasztási mutató várhatóan további lassú növekedést mutathat, miközben más régiós országok esetében nem kizárt egy erőteljesebb korrekció.