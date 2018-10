Megérkezett Észak-Koreába az amerikai külügyminiszter - Találkozik Kim Dzsong Unnal

Az amerikai tárcavezető Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter meghívására érkezett az országba. Pompeo a Koreai-félsziget atommentesítéséről tárgyal Kimmel, majd még a nap folyamán Szöulba utazik, ahol tájékoztatja Mun Dzse In dél-koreai elnököt és Kang Kjung Va külügyminisztert phenjani látogatása eredményeiről.Az amerikai külügyminiszter előző nap Abe Sindzó japán kormányfővel és Kono Taro külügyminiszterrel találkozott. Pompeo hétfőn továbbutazik Pekingbe, ahol kínai tisztségviselőkkel folytat megbeszélést.A tárcavezető immár negyedszer keresi fel Észak-Koreát, miközben Washington és Phenjan megpróbálja kimozdítani a holtpontról az elakadt lefegyverzési tárgyalásokat.Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésén mondott beszédében bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte nem bízik Phenjan atomfegyver-mentesítési programjában. Leszögezte, hogy a bizalom hiánya miatt "szó sem lehet arról, hogy elsőként és egyoldalúan lefegyverezzük magunkat"."A feleknek meg kell tanulniuk bízni egymásban, hogy végig tudjanak menni az úton" - hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter is, mielőtt útnak indult volna Ázsiába.Pompeo elmondta, hogy igyekszik előkészíteni a következő csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un között."Reméljük, hogy - még ha nem is jutunk dűlőre - közelebb kerülünk a találkozó helyszínének és időpontjának meghatározásához" - bizakodott.Trump és Kim első csúcstalálkozójára június 12-én került sor Szingapúrban. Ennek végén közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben Észak-Korea elkötelezte magát a teljes atomfegyver-mentesítés mellett, az Egyesült Államok pedig cserében vállalta, hogy biztonsági garanciákat nyújt az ázsiai országnak. A dokumentum részletekbe menően nem taglalta, hogy mindez miként valósul meg.