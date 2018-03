Megfutamodnak, vagy szép csendben durva válaszcsapást készítenek elő a kínaiak?

az észak-koreai válság megoldása csakis Kína közreműködésével valósulhat meg.

Miután március közepén kiszivárgott, hogy Donald Trump a kínai technológiai és telekommunikációs szektort célzó vámok kivetésére készül, több vezető kínai tisztségviselő és állami médium is jelezte, hogy az ország azonnali válaszlépésekkel reagálna egy ilyen intézkedésre. A fenyegetés nem tántorította el Trumpot attól, hogy múlt hét csütörtökön aláírja a vámokról szóló memorandumot, amely mintegy 60 milliárd dollár értékben vet ki védővámot kínai termékekre.Bár jött válaszlépés a kínaiak részéről, az közel sem volt (eddig) olyan durva, ahogy az előzetesen be lett harangozva, hiszen "mindössze" 3 milliárd dollárnyi amerikai importtermékre - elsősorban mezőgazdasági produktumokra - helyezték kilátásba 15, illetve 25%-os védővám kivetését.Ebben a kontextusban érdemes kiértékelni Hszi Csin-ping államfő helyettesének, Han Zhengnek a szavait, aki a China Development Forum nevű pekingi gazdasági konferencián vasárnap tartott beszédében a kereskedelmi háború elkerülésének fontossága mellett foglalt állást. Elmondása szerint a kereskedelmi protekcionizmus nem vezet sehova, ezért párbeszédre és közös megoldásra kell törekedni. Zheng egyébként aznap telefonon beszélt Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszterrel is, amelyben a kínai-amerikai kereskedelmi kapcsolatok megóvására szólította fel az Egyesült Államokat.Eddig tehát úgy tűnik, hogy Kína el akarja kerülni a kereskedelmi háborúskodást, azt viszont korai lenne kijelenteni, hogy az ázsiai nagyhatalom megfutamodott volna. A Kínai Kommunista Párthoz közel álló angol nyelvű napilap, a Global Times újabb szerkesztőségi véleménycikkben figyelmeztette az amerikai kormányt, hogy szó sincs megadásról.A szerzők szerint Kína nem futamodhat meg, azzal ugyanis csak teret engedne az amerikaiak agressziójának, ezért szükség esetén egy teljeskörű kereskedelmi háborúba is bele kell állnia, hogy kivívja magának a tiszteletet. A cikk több szempontot is megemlít, hogy miért Kína lesz a kisebbik vesztese ennek a konfliktusnak: a stabil belpolitikai helyzet, illetve az óriási gazdasági potenciál mellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogyEz elég nyilvánvaló figyelmeztetés: ha az Egyesült Államok túl messzire megy, akkor Kína lazíthat a kommunista rezsimmel szembeni szankciókon. Ebben az esetben jelentősen enyhülne a nemzetközi nyomás az országon (hiszen Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere), így pedig fennállna a veszély, hogy Kim Dzsongun mégsem ül tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal az atomfegyverei leszerelése érdekében. Ez politikai szempontból nagyon kellemetlen fejlemény lenne Trump számára.