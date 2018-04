Meghalt Barbara Bush

Az amerikai történelemben ő volt a második asszony, akinek a férje, George H.W. Bush és a fia, George W. Bush is az Egyesült Államok elnöke volt. Rajta kívül egy olyan first lady szerepel az Egyesült Államok történetében, akinek mind férje, mind fia elnökként szolgált: Abigail Adams, aki John Adams - a második amerikai elnök - felesége és John Quincy Adams - a hatodik elnök - anyja volt.Hosszú évtizedekig tartó házasságban mindig férje mellett álló Barbara Bush köztiszteletnek és közszeretetnek örvendett szerte az Egyesült Államokban, és ez annak is köszönhető, hogy több jótékonysági szervezet munkájában részt vett, és alapítványt hozott létre a gyermekek olvasási készségének fejlesztésére, az olvasás megszerettetésére. Az alapítvány 2014-ig több mint 1500, az olvasás népszerűsítésével foglalkozó programot indított szerte az Egyesült Államokban. "Úgy érzem, ha tudunk és szeretünk olvasni, az segít bennünket a társadalmat mardosó megannyi gond megoldásában is" - írta 1994-ben megjelent memoárjában.George Bush-sal 1945-ben keltek egybe. Hat gyerekük született. Házasságuk az amerikai elnöki párokat tekintve az eddig a leghosszabb: 73 esztendőn át tartott. Ősz hajkoronája és ravaszkodó-szarkasztikus stílusa miatt becézték őt "ezüstrókának" is. Még harmincéves sem volt, amikor beleőszült leukémiás kislánya betegségébe, a gyermek 1953-ben meghalt.Unokája, Jenna Bush - George W. Bush egyik leánya - a héten az NBC televízió reggeli műsorában könnyes szemmel méltatta nagyanyját, akit "igazi harcosnak" és "a világ legjobb nagymamájának" nevezett.