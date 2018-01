Meghatotta a Fedet Trump adócsökkentése

igen erős hangsúlyt fektet a kedvező gazdasági folyamatokra, amelyek hozzájárultak, hogy irányadó kamatát a jegybank 1,25%-ról 1,50%-ra emelje,

ilyen többek között a 4,1%-ra csökkenő munkanélküliség, a bérek emelkedése és ezek nyomán a fogyasztás várható erőteljes növekedése,

azt mutatja, hogy a Fed többek között a szövetségi társasági és személyi adócsökkentések hatására emelte meg a reál GDP növekedésére vonatkozó prognózisát a következő évekre, így például a 2018-as előrejelzése 2,1%-ról 2,5%-ra módosult,

a kedvező gazdasági hatásokat azonban tompíthatja, ha a cégek elsősorban részvényvisszavásárlásokra és osztalékemelésekre költik az adómegtakarításukat,

továbbá aggasztja a jegybankárok egy részét, hogy az infláció hosszabb távon maradhat a jegybanki célszint alatt, mint eddig várták.

A jegyzőkönyvA jegyzőkönyv szerint idén három kamatemelésre lehet szükség az USA-ban, miközben ennek szükségességével alig értenek egyet a jegybankárok. A magyarázat annyi, hogy közel ugyanannyian tartják a három kamatemelést túl agresszívnak, mint ahányan túl lagymatagnak. Előbbiek szerint nincs messze az a pont, amikor a kamatszint már semlegessé (nem kifejezetten növekedéstámogatóvá) válik, utóbbiak viszont a pénzügyi stabilitást féltik a továbbra is alacsony kamatszint miatt.Az idei évre a piac jó része által is várt három kamatemelés egy olyan kompromisszumos megoldásnak tűnik most, amelyet szinte senki sem támogat a Fed döntéshozói közül.