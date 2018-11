Meghátrált a lengyel kormány, és esik a népszerűsége a mélyülő korrupciós botrányban

Nem látni, meddig mélyül az ügy

Rosszkor jöhetett a botrány a kormánynak

a jövő májusi EP-választások, illetve a jövő őszi parlamenti választások előtt rosszkor jött ez a botrány a PiS-nek, amely 2015-ben annak ígéretével került hatalomba, hogy megtisztítja az elitet a korrupciótól. Szerintük a botrány hatására sérül az a Lengyelországról kialakult befektetői kép is, hogy bár politikailag egyre bonyolultabb a helyzet, de legalább nem korrupt a vezetés és mindez a pénzügyi intézményrendszer imázsára is kihathat.

Kedden elkezdték az ügyészek kihallgatni a lengyel korrupciós botrány tanúit és bár még nem látni, hogy hova fejlődik az ügy, de elképzelhető, hogy a PiS kormánypárt által jelölt- foglalja össze helyzetértékelésében a Teneo.Amint megírtuk: múlt héten lemondott a lengyel pénzügyi felügyelet vezetője azon állítások miatt, hogy korrupciós ajánlatot tett egy bajban lévő kisebb bank tulajdonosa felé, hogy elnézőbb lesz a felügyelet, ha a megjelölt ügyvédnek jelentős összeget fizetnek. A botrányról bővebben:A Teneo arra is emlékeztet, hogy múlt pénteken összeült a PiS vezetése is, amelynek keretében, ami szerintük nem zárható ki Mateusz Morawiecki elmúlt hetekben kapott támadásai után. A politikai elemző cég szerint valószínű, hogy a PiS vezetése megpróbálja távolítani magát a botránytól, és akár kormányátalakítások is jöhetnek, de ha végülis az ügyészi vizsgálat, vagy a további médiaszivárogtatások azt erősítik meg, hogy a PiS vezetése is érintett a botrányban, akkor ez az út kevésbé járható.Rámutatnak arra, hogyA Teneo emlékeztet arra is, hogy jelenleg éppen a parlament előtt van az ellenzék által hevesen kritizált törvényjavaslat, amely lehetővé tenné a nagy állami tulajdonú lengyel bankoknak, hogy felvásárolhassák a kisebb, bajba kerülő bankokat és az ügy most éppen a szenátus speciális bizottsága előtt van, amelyet a fent jelzett szenátor vezet.

Mateusz Morawieczki érkezik Brüsszelben az Európai Tanács ülésére 2018. október 18-án

Szenved a két bank

A kormánypárt népszerűsége is esik

Meghátrált a kormány Brüsszelnek és az Európai Bíróságnak

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a tegnap 20% körüli zuhanás után ma reggel további 10% körüli hanyatlásnál járt a korrupciós botrányban a tulajdonosán keresztül érintett egyik lengyel bank, a, így az árfolyama már 0,2 euró alá bukott a múlt hét eleji 0,5 euró feletti szintről. Aztán szerda délhez közeledve 10%-os pluszba lendült az árfolyama.A lengyel jegybank egyébként tegnap mentesítette a tartalék megfelelési elvárás teljesítése alól a botrányban érintett másik kisbankot, az, amely ma 5%-os pluszban jár, de még így is 40% körüli veszteséget könyvelt el a múlt hét eleji árfolyamszintjéhez képest.(svájci frank erősödése), de együttes mérlegfőösszege a teljes lengyel bankszektorénak csak a 4,1%-a. A betéteknek együtt a 7%-át birtokolja és a múlt heti hírek hatására betétkivonási hullám indult el a két bankból. Az ING Bank helyzetelemzése szerint azonban a két bank együtt sem számít rendszerszinten fontosnak, és a bankközi hitelpiacon is korlátozott az esélye, hogy tovább fertőznék a bankrendszert.A Reuters ma arról írt, hogy a Kantar Millard Brown által a héten készített közvélemény-kutatás szerintAzt is megjegyzi a hírügynökség, hogy Jacek Sasin, a Miniszterelnöki Hivatal vezető tanácsadója alaptalannak nevezte azt a spekulációt, hogy a PiS előrehozott választásokat írjon ki, hogy az eső népszerűsége miatt még stabilizálni tudja hatalmát.A fenti eseménysorozattal párhuzamosan az is lényeges, hogy a lengyel kormánypárt szerdán benyújtott egy olyan módosító indítványt a lengyel Legfelsőbb Bíróságról szóló, júliusban már hatályba lépett törvényjavaslathoz, amiA Bíróság az Európai Bizottság kérésére gyors határozattal úgy döntött, hogy, amelyeket a törvény miatt idő előtt nyugdíjaztak (70 évről 65-re csökkentették a rájuk vonatkozó korhatárt).Októberig már az érintett bírói kar harmadát, több mint 20 főt, kényszernyugdíjazták, deA lengyel Legfelsőbb Bírósági átalakítás hosszú ideje erős vitaforrás volt a lengyel kormány és a Bizottság között és részben emiatt indította el az ország ellen a 7-es cikk szerinti eljárás is a Bizottság.