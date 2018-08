Megint a jegybankon és a forinton a piac szeme

Miután hétfőn nem csak itthon volt nemzeti ünnep, hanem a világ is pihent a makroadatok szempontjából, így mondhatjuk, hogy ma reggel indul a heti dömping. Itthon délelőtt egy részletes költségvetési beszámoló érkezik, ami rávilágít majd a július végére összehozott majdnem 1500 milliárd forintos deficit hátterére, valószínűleg továbbra is az uniós források előfinanszírozása felelős ezért elsősorban. Kora délután viszont az MNB kamatdöntő ülésére figyel a piac, a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy a török piaci turbulenciákra reagál-e valahogy közleményében a Monetáris Tanács (valószínűleg nem), érdemi változásra legfeljebb szeptemberben a friss inflációs jelentés ismeretében számíthatunk. Ha mégis valamilyen új üzenetet küldene az MNB, akkor az a forintra is hatással lehetne, így érdemes lesz figyelni az árfolyamokat délután.

Szerda reggel a keresetek júniusi statisztikája jön a KSH-tól, várhatóan továbbra is erőteljes béremelkedési ütemről számolnak majd be. Magyar idő szerint este pedig a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét teszik közzé, ami azonban várhatóan nem okoz majd piaci reakciót.Csütörtökön egy felülvizsgált kiskereskedelmi adat mellett a szokásos éves kincstárjegy-aukció lehet érdekes, külföldön pedig egy sor előzetes beszerzési menedzserindex lát majd napvilágot Európában és a tengerentúlon is. Emellett az EKB szintén a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét publikálja. Ezeknél is fontosabb azonban a Fed éves konferenciája Jackson Hole-ban, a háromnapos esemény csütörtökön kezdődik.Péntekre marad még egy felülvizsgált német GDP-adat, illetve az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállományára vonatkozó statisztika.A fenti adatok mellett várhatóan a következő napokban is elsősorban a török események, illetve a feltörekvő piacokat sújtó eladási hullás, másrészt pedig az amerikai-kínai kereskedelmi háború fejleményei mozgathatják majd a befektetők gondolkodását.