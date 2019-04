Megint az utcára vonulnak a világ legcsóróbb országában

A magát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó szombatra hirdette meg a - megfogalmazása szerint - "Szabadság művelet" megkezdését."Döntő fázisába léptünk annak, hogy véget vessünk az illegális hatalomátvételnek" - jelentette ki Guaidó arra utalva, hogy Maduro január 10-én kezdte meg második hatéves államfői mandátumát, bár újraválasztásának törvényességét a venezuelai ellenzék mellett a nemzetközi közösség jelentős része is vitatja. Az ellenzéki vezető hangsúlyozta: szabadságot és demokráciát követelnek.Időközben Maduro szocialista kormánya is az utcákra szólította híveit. A venezuelai kormányhoz hű alkotmányozó gyűlés kedden felfüggesztette Juan Guaidó parlamenti mentelmi jogát. Guaidó a nemzetgyűlésnek, vagyis a parlamentnek az elnöke, amelyben - a venezuelai intézmények közül egyedül - az ellenzék van többségben. A caracasi vezetés említett intézkedése megkönnyíthetné az őrizetbe vételét, hiszen két eljárás is folyamatban van ellene, hivatalbitorlás és szabotázs miatt. A közigazgatás átláthatóságáért felelős venezuelai hivatal pedig tizenöt évre eltiltotta Guaidót közhivatal viselésétől korrupció gyanúja miatt.Venezuelában hatalmi harc zajlik Nicolás Maduro és Guaidó között. A világ kormányai megosztottak Guaidó elismerésében: míg Oroszország, Kína és Törökország is Madurót támogatja, addig az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven állam, köztük számos európai ország is elismerte az ellenzéki politikust ideiglenes elnöknek.