Megint kiszivárgott, hogy közel a Brexit-megállapodás

Az értesülést érdemes fenntartásokkal kezelni, az elmúlt hónapokban ugyanis többször bizonyosodott be, hogy a brit kormány a sajtót tesztelésre és az EU-puhítására próbálja használni, igaz, ennek mindeddig nem volt sok sikere.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi lap meg nem nevezett, magas beosztású forrásokat idéző írása szerint az Európai Unió immár hajlik arra, hogy a kilépési megállapodásban kötelező jogi erővel szerepeljen az Egyesült Királyság egészére kiterjedő majdani vámegyüttműködési megállapodás koncepciója. Így nem lenne szükség az Európai Bizottság által javasolt "pótmegoldásra", amely Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi országrészétől eltérő vámjogi szabályozás alá vette volna a határellenőrzés visszaállításának elkerülése végett.A lap értesülései szerint ugyanakkor a Konzervatív Párt vezette brit kormány keményvonalas Brexit-párti tagjainak megnyerése végett szerepelne a megállapodásban egy "kilépési záradék" is, amely arról intézkedne, hogy az Egyesült Királyság nem maradna "örökre" ebben a vámegyüttműködési partnerségben az Európai Unióval.A Brexit-tárgyalások legnagyobb horderejű megoldatlan kérdése az, hogy miként lehet elkerülni a hosszú évek óta nem létező határellenőrzés újbóli bevezetését Észak-Írország és az Európai Unióban maradó Ír Köztársaság 499 kilométeres határszakaszán, amely a Brexit után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára lesz.Az EU még februárban kidolgozott javaslata szerint ha egyéb megoldási ötlet addig nem merül fel, Észak-Írország és Írország közös vámszabályozási térséget alkotna a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak lejártával, és így a határellenőrzés visszaállítása nélkül sem sérülne az Európai Unió vámuniójának integritása.mivel más vámszabályozási rendszer lenne érvényes Észak-Írországban, mint Nagy-Britanniában.A brit kormány nyáron kidolgozott alternatív javaslatcsomagja közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha az Egyesült Királyság egésze és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna. Ezt viszont eddig az Európai Unió nem fogadta el, azzal érvvel, hogyA The Sunday Times értesülései szerint a formálódó kompromisszum egyik fő elemeként az Európai Unió immár hajlandó lenne arra, hogy az áruforgalom vámkezelését nem Írország és Észak-Írország határán, hanem "a piacon", vagyis a gyárakban, üzletekben lehessen elvégezni.Az ír-északír határ korábban katonai szigorúságú fizikai ellenőrzésének teljes megszüntetése az észak-írországi megbékélési folyamat elmúlt két évtizedének egyik legnagyobb vívmánya, és sokan tartanak attól, hogy ha a Brexit miatt vissza kellene állítani e határellenőrzést, az az erőszakcselekmények kiújulását is okozhatná.