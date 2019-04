Megint Mario Draghira szegeződik a világ szeme

Mozgalmasan indul a hét, hiszenreggel az MNB a februári értékpapírtulajdonosi statisztikával áll elő, melyből kiderül, hogy a lakossági állampapíroknál látott komoly állománycsökkenés valóban a bankok állományának volt-e betudható. A KSH a külkereskedelmi forgalom friss adataival rukkol elő, míg a Pénzügyminisztérium délelőtt közli a márciusi előzetes államháztartási beszámolót. Közben külföldön nem számíthatunk sok izgalomra, csak egy német külkereskedelmi adat érkezik.

is folytatódnak az izgalmak, hiszen a KSH a márciusi infláció alakulásáról számol be. Ez a forint szempontjából is lényeges lehet, hiszen az MNB kiemelten figyeli az áremelkedési ütem alakulását. A jegybank nemrég minimális szigorítást hajtott végre részben éppen az emelkedő infláció miatt, a további lépések szempontjából lényegesek lesznek a következő hónapok adatai.itthon egy kis pihenőt tartunk, nem számíthatunk említésre méltó adatra, külföldről viszont jócskán ellátnak minket. Délelőtt a brit statisztikai hivatal rukkol elő az ipari termelés és a külkereskedelem adataival. Kora délután pedig jön a hét legfontosabb eseménye, az EKB kormányzótanácsának kamatdöntő ülése. Legutóbb a jegybank jelezte, hogy az idén már ne számítsunk kamatemelésre. A döntés után nem sokkal jön Mario Draghi szokásos sajtótájékoztatója, melyre még inkább figyelhetnek a befektetők. Estére pedig még egy amerikai jegybanki jegyzőkönyv is érkezik a Fed legutóbbi üléséről.délelőtt a szokásos kötvényaukciót tartja az ÁKK, emellett az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló beszámoló lehet érdekes. Közben a kínai és a német hatóságok is az inflációs adatot frissítik a márciusi számokkal.A KSHhagyja az ipari termelés februári felülvizsgált adatait, emellett az Eurostat is hasonló adatokkal áll majd elő.