Megint meglepetésben reménykedhet Magyarország

Előzetesen annyit, hogy nem fogunk unatkozni a héten, itthon és külföldön is egy sor fontos adat és esemény jön, amire figyelhetnek a befektetők.reggel rögtön az MNB közli majd a szokásos havi statisztikáját a hitelintézetek összevont mérlegéről, a KSH pedig a kiskereskedelem januári statisztikájával rukkol elő. Hasonló adatot közöl délelőtt az Eurostat is, így a magyarok vásárlási kedvét európai összevetésben is megismerjük.

a szokásos kincstárjegy-aukció mellett reggel jön a részletes negyedik negyedéves GDP-adat. Ezeknél is fontosabb lehet azonban magyar szempontból a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitója délelőtt tíz órától. Az eseményen Orbán Viktor, Varga Mihály és Matolcsy György is felszólal a meghívó szerint, ráadásul a miniszterelnök a korábbi évekből kiindulva ezen az eseményen egyfajta gazdasági programbeszédet szokott tartani, négy éve például a választások előtt az MKIK konferenciáján hirdette meg tízpontos programját. Vagyis az esemény mindenképp kiemelt figyelmet érdemel gazdaságpolitikai szempontból.Ezt követően sem áll meg az élet, robog tovább a hét, hiszenaz ipar januári számait közli a KSH, a kormány pedig a költségvetés februári előzetes egyenlegével áll majd elő. Ráadásul ezzel egyidőben az uniós GDP-adatok felülvizsgálata is érkezik, Amerikában pedig a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-index jelenik meg.A KSHis tartogat fontos adatot, az infláció februári alakulását ismerhetjük meg, emellett az ÁKK 12 hónapos kincstárjegyeket ad majd el. Közben külföldön az EKB-ra szegeződik a befektetők szeme, hiszen kamatdöntést tartanak Frankfurtban, ami után Mario Draghi szokásos sajtótájékoztatója jön.A hét végére is marad még izgalom, hiszen itthon a külkereskedelem friss számai jelennek meg, miközben hajnalban a japán jegybank tart kamatdöntő ülést, melyet követően elsősorban a kommunikációra lehet érdemes figyelni. Emellett fontos német statisztikát is közölnek, Amerikában pedig a munkanélküliség friss számai érkeznek. Mi azonban este már inkább a Fitch döntésére figyelhetünk, a hitelminősítő várhatóan késő este közli majd esetleges döntését a magyar adósbesorolásról. Alapvetően nem számíthatunk felminősítésre, de a pozitív kilátás mellett nem lehet kizárni ennek lehetőségét sem. Vagyis a remény hal meg utoljára.