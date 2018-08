Megint olyan adat jön, ami a forintot is megmozgathatja

A hét kicsit unalmasan indul, mindössze a német gyáripari megrendelések állományára lesz érdemes figyelniaztán érkezik az MNB friss jelentése a nemzetközi tartalékok alakulásáról, a KSH pedig az ipari termelés júniusi számait közli majd. Emellett júliusi költségvetési beszámolót publikál délelőtt a Pénzügyminisztérium. Németországban az ipari termelés és a külkereskedleem júniusi statisztikája jelenik meg.

Magyar szempontból areggel megjelenő júliusi inflációs adat lesz a mérvadó, hiszen kiderülhet, hogy az áremelkedési ütem júniusi megugrása mennyire volt átmeneti. Ez pedig a forint árfolyamára is hatással lehet, főleg úgy, hogy a múlt héten a 320-322-es szűk sávba szorult be a magyar deviza az euróval szemben, innen akár ki is mozdíthatja az inflációs adat. A magyar áremelkedési statisztika mellett a kínai külkereskedelmi forgalomról kapunk beszámolót szerda hajnalban.reggel a júniusi külkereskedelmi adatokat közli a KSH, illetve a kínai infláció alakulása izgathatja még a devizapiaci befektetőket. A hét utolsó napjára marad itthon az építőipar friss havi statisztikája és az MNB szokásos értékpapír-tulajdonosi adatai, míg külföldön a japán és brit GDP mellett az amerikai infláció lehet hatással az árfolyamokra.