Megjelent a döntés: gigantikus pluszpénzt kap Budapest a 3-as metró felújítására

Egyrészt ugyanis ünnepséget tartottak Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából, melyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök. A rendezvény előtt Orbán Viktor és Tarlós István aláírt egy 15 pontból álló megállapodást.

Másrészt lezajlott a fejlesztési tanács első ülése, melyet követően szintén sajtótájékoztatót tartottak az érintettek és itt konkrétumok is elhangzottak.

Több pénz a metrófelújításra

a kormány 80 milliárd forinttal növeli a 3-as metró felújításának támogatását, az eredeti 137,5 milliárd forintról, és a pénzt várhatóan 2020-2021-ben használják majd fel.

Ez a magyarázat

az északi szakaszon 2-3 hónapos csúszás várható, így márciusban adhatják majd át. A rekonstrukció a déli szakasz felújításával folytatódik majd.

Mozgalmas nap volt a szombati a fővárosi fejlesztések szempontjából.Szombaton elfogadták az FKT ügyrendjét és egy projektlistát is, amelynek végleges preferenciasorrendjét a későbbiekben határozzák meg.Ezek közül a legjelentősebb, hogy eldőlt:Az erről szóló kormányhatározat meg is jelent a Magyar Közlöny szombati számában. Ez volt az egyetlen határozat a dokumentumban.Ebben az szerepel, hogy a kormány egyetért az "M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című projekt 80 milliárd forintos többletfinanszírozásával. Az Európai Unió felé elszámolható költségek finanszírozása a 2014-2020 közötti programozási időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 3.1. beruházási prioritás pénzügyi keretének terhére történhet meg a döntés értelmében.A főpolgármester a többletforrás szükségességének okai között sorolta fel azt az MTI beszámolója szerint, hogyTovábbá az Európai Unió elszámolható költségnek már csak 172 milliárdot fogadott el - mondta, hozzátéve, ezen kívül felmerülnek olyan el nem számolható költségek is, amelyek szükségességét nem vitatja az unió, de az említett kategóriába nem férnek be.Közölte azt is, hogy olyan felújítási elemeket is megvalósítanak a 3-as metróvonal rekonstrukciója során, amely "kompletté teszi a rendszert", például felújítják a gyalogos-aluljárókat is.Tarlós István kitért arra, hogy a felújított metrókocsik légkondicionálása műszakilag nem megoldható, ugyanis olyan méretűek, hogy a tetejükre nem helyezhetnek ilyen berendezéseket, mert nem férnének be az alagútba. Ugyanakkor valamilyen légkondicionálásról gondoskodik majd a BKV - tette hozzá.A 3-as metróvonal rekonstrukciójáról a főpolgármester közölte azt is, hogy