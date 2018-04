Megjelent a Fed Bézs Könyve - A védővámok miatt aggódnak

A gazdasági szereplők szubjektív helyzetértékelésén alapuló idei harmadik helyzetelemzésében a Fed a március eleje óta tartó időszakra vonatkozóan is a már megszokott "szerény vagy mérsékelt" szóhasználattal jellemezte a gazdasági növekedés ütemét az Egyesült Államokban.A Fed monetáris politikai döntéshozóinak elemzésében új tényezőként jelentkezett, hogy gazdasági szereplők aggályaikat fejezték ki a védővámok esetleges hátrányos hatásai miatt.A Fed tizenkét regionális körzetéből kilencben jelezték a megkérdezett gazdasági szereplők aggodalmukat a vámtételek esetleges megemelése miatt. Külön is elégedetlenségüknek adtak hangot az üzletemberek az acél- és alumíniumimportra kivetett vámok következtében megemelkedett beszerzési költségek miatt.A dokumentum megjegyzi, hogy az importvámok miatti aggodalom jóval nagyobb súllyal szerepel a gazdasági szereplők szubjektív helyzetmegítélésében, mint a Trump-adminisztráció által bevezetett adócsökkentés.A többi makrogazdasági szempontot viszont nagyjából a megszokott módon és súllyal értékelték. A bérnövekedést továbbra is "visszafogott" mértékűnek minősítették, amely "nem növekedett" a korábbiakhoz képest, csakúgy, ahogy az inflációs nyomás sem. A munkaerőpiacon pedig a már kialakult helyzetnek megfelelően változatlanul hiány tapasztalható a szakképzett munkaerőből.Az előző Bézs Könyv leginkább a munkaerőpiaci kínálat szűkülését megfogalmazó szigorúbb megállapításaiban tért el a korábbi értékelésektől. A gazdasági növekedés azonban az előzőhöz hasonlóan a mostani értékelés szerint is minden felsorolt nehézség ellenére zökkenőmentesen, a megszokott pályán halad tovább. Ezzel kapcsolatban semmilyen kétséget nem támaszt az elemzés.Összességében a Bézs Könyv megállapításai alapján nem túl valószínű, hogy változna a piac megítélése a Fed monetáris szigorításának idei várható ütemezéséről, vélik a szakértők.