Megjött a CEU bejelentése: ha év végéig nincs megállapodás, költöznek Magyarországról

az amerikai akkreditációjú mester és doktori programjaira jelentkező új évfolyam hallgatói a 2019-20-as tanévtől a CEU új bécsi kampuszán fognak tanulni.

Az egyetem közösségének ma délutáni gyűlésén a CEU vezetése bejelentette, hogy az amerikai nagykövetet a kormány három hete arról tájékoztatta, hogy nem hajlandók aláírni az államközi egyezményt New Yorkkal - értesült az Index . Ezért, ha decemberig nem történik az ügyben haladás, az egyetem Bécsbe költözteti az USA-ban akkreditált képzési programjait.Bejelentették, aki Budapesten kezdte meg a tanulmányait, az itt is fejezheti be, tehát az esetleges változást felmenő rendszerben vezetik be, ennek ellenére a CEU megtartja belvárosi épületét. David Cornstein, az USA magyarországi nagykövete ígéretet tett rá, hogy megpróbálja kijárni decemberig az egyezmény aláírását.Bécsben már rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények, és az akkreditáció is elintéződött, az esetleges költözés költségeit az amerikai alapító kinti adományaiból fedezik, nem a CEU meglévő vagyonából. A ma bejelentett döntések az egyetem kuratóriumának vasárnapi döntésén születtek.Az ügyben délután kettőkor tartott sajtótájékoztatót Michael Ignatieff, a CEU rektora, Enyedi Zsolt, Fodor Éva és Máté Liviu. A rektor a 444 beszámolója szerint bejelentette, hogy a CEU kuratóriuma úgy döntött:A Kuratórium december 1-jével hagyta jóvá a költözést. A döntés oka az, hogy a magyar kormány eddig nem írt alá olyan nemzetközi egyezményt, amely lehetővé tenné, hogy a CEU New York-ban akkreditált amerikai intézményként szabadon működhessen Budapesten.Azt is mondta, hogy az amerikaiak is úgy találták, minden szabálynak megfelel a CEU, de a magyar kormány három hete arról tájékoztatta az amerikai nagykövetet, hogy nem hajlandó aláírni az egyetem jövőjét biztosító megállapodást New York állammal. Ignatieff azt mondta, így nem tudnak amerikai diplomát kiadni, vagyis arra kényszerítik őket, hogy elhagyják az országot.A CEU december 1-ig ad haladékot David Cornsteinnek, hogy megegyezésre juttassa őket és a kormányt, utána kénytelenek lesznek Bécsbe költözni.