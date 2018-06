Megjött a GDP-adat: dübörög a magyar gazdaság

Éves alapon 4,7%-kal nőtt a GDP, az előző negyedévhez képest pedig 1,2%-os volt a bővülés az idei első három hónapban. Ez volt az ötödik egymást követő negyedév, hogy 1% feletti növekedést mutatott a gazdaság. A nyers számok 4,4%-os növekedést mutatnak éves alapon, a naptárhatás kiszűrésével pedig 4,8%-os GDP-bővülést láthatunk.

A magyar gazdaság növekedési többlete ezzel fennmaradt az eurózónához képest.

A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az információ, kommunikáció együttes hozzájárulása volt a legjelentősebb

A GDP-növekedés kiegyensúlyozott szerkezetben valósult meg, termelési oldalon a szolgáltatások jelentették a fő hajtóerőt.- részletezi a KSH.Az EU-forrásokkal megtámogatott építőipar is jó teljesítményt mutatott, de az ipar is hozzájárult a bővüléshez.

Felhasználási oldalon a gyorsan növekvő reálbérek és az emelkedő foglalkoztatás miatt a háztartások fogyasztása érdemben hozzájárult a növekedéshez, és már évek óta stabil támasza a gazdaság bővülésének. A beruházások is jelentősen nőttek, amiben kulcsszerepet játszik az EU-források felhasználása.

A gazdaági növekedésnél gyorsabban bővülő beruházások hatására a beruházási ráta 22%-ra emelkedett, ezzel folytatódott a 2017 eleje óta tartó kedvező trend. Jól látható azonban, hogy a beruházási ráta milyen nagy ingadozást mutat az uniós költségvetési ciklustól és a konjunktúrától függően.A termelési oldalt részletesen vizsgálva látható, hogy az elmúlt negyedévekben is erős szolgáltatások vették át a főszerepet a növekedésben. A 4,4%-os (nyers) növekedésből 2,6%-pontot a szolgáltatások bővülése magyarázott.

A felhasználási oldalon nem meglepő módon a háztartások fogyasztása magyarázta a növekedés nagy részét (3,2%-pontot), miközben a készletváltozás mérsékelte a növekedést. Jó hír azonban, hogy a belső kereslet dinamikus növekedése ellenére a nettó export nem húzza le a növekedést.

A magyar gazdaság a következő negyedévekben is jól teljesíthet. Termelési oldalról ezt támogatja, hogy a piaci alapú szolgáltatások iránti kereslet növekszik, összefüggésben azzal, hogy a bérek dinamikusan nőnek. Érdemes megjegyezni azonban, hogy márciusban megszakadt a reálbérek két számjegyű növekedése, de továbbra is dinamikus emelkedést láthatunk. Az építőipar növekedése a magas szerződésállomány és az EU-források beáramlása miatt fennmaradhat, és a konjunktúraindikátorok alapján az ipar is bővülhet.Felhasználási oldalról a fogyasztás és a beruházás lehet a húzóerő a következő időszakban. Ahogy termelési oldalon az építőipart, úgy felhasználási oldalon a beruházásokat hajtják az EU-források.Mindent egybevetve az idei évben 4% körül növekedhet a gazdaság, feltételezve, hogy a külső környezet nem romlik érdemben. Jövőre azonban már az ideinél lassabb bővülésre számíthatunk, hiszen az európai gazdaság várhatóan már nem nő olyan dinamikusan, a hazai foglalkoztatás bővülése lassulhat, miközben a csúcsra járatott EU-források felhasználását sem tudjuk tovább gyorsítani.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.