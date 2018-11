Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások

Varga Mihály elmondta, a munkaerőpiac terén a kormány új típusú intézkedéseket tervez, ennek jó példája a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajló kísérleti program, ami a munkaügyi hivatalok átalakításával jár.A népesedési kihívások megoldásának a kormány a gyermeket nevelő családok támogatását tartja, emiatt konzultációt is kezdeményezett, amelynek eredménye a következő évtizedekre komoly hatással lehet.Az új nemzeti konzultációról szóló cikkeink:Korábban arról szóltak a hírek, hogy a kormány "elismeri" a szakszervezetek újabb jelentős, két számjegyű minimálbér- és bérminimum-emelésre tett javaslatának fontosságát annak érdekében, hogy a hazai keresetek ne szakadjanak le a régió többi országához képest. Október végén Varga Mihály pénzügyminiszter pedig szakszervezeti vezetőkkel tárgyalt Korábban a Világgazdaság azt írta, hogy a bérminimum jövőre 202 ezer forintra, míg a minimálbér 150 ezer forintra emelkedhet. (A bérminimum jelenleg 180 500 forint, vagyis itt 11,9%-os emelés valósulhat meg, ha igazak az információk, míg a minimálbér most bruttó 138 ezer forint, vagyis ebben az esetben 8,7%-os emelés következhet be.) Azonban a kabinet erre úgy reagált, hogya minimálbér összegéről.A miniszter a friss közlemény szerint elmondta: a 2016 novemberi hatéves bérmegállapodás, ami a minimálbér és garantált bérminimum érdemi emelését, illetve a munkáltató adók csökkentését tartalmazza, kiemelkedő béremelkedést eredményezett Magyarországon.Mint mondta, a magasabb bér segített a vállalatoknak megtartani a szakképzett munkaerőt, emelte a munkából élők jövedelmét is növelte. A minimálbérekkel együtt a magasabb kategóriába tartozó bérek is folyamatosan növekedtek, ami a bruttó és nettó bérek közel 30 százalékos emelkedését eredményezte az elmúlt két évben.