Meglepő amerikai kijelentés: sokkal többre készül Észak-Korea, mint gondoljuk

Úgy gondolom, önmagunkat korlátozzuk, amikor Észak-Korea nukleáris ambícióit csupán annak tulajdonítjuk, hogy meg akarja védeni a rendszerét

A tengernagy, aki a csendes-óceáni katonai műveletekért felelős, a képviselőház fegyveres ügyekkel foglalkozó bizottságának meghallgatásán fejtette ki álláspontját. Meglátása szerint bár általánosan elterjedt vélemény, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető atomfegyverzet kifejlesztésére törekszik, ám a célja ennél jóval több. Ezzel ugyanis nemcsak a saját rendszerét kívánná megőrizni, hanem önkényuralmi rendszere alatt egyesítené a félszigetet is.- hangsúlyozta a tengernagy. Leszögezte, hogy már Kim Dzsong Un apjának, Kim Dzsong Ilnek és nagyapjának, Kim Ir Szennek is ez volt a célja, de kudarcot vallottak, és Kim Dzsong Un most úgy véli, hogy neki kell beteljesítenie e célt.Harris tengernagy kifejtette: atomfegyverek és ballisztikus rakéták kifejlesztésére irányuló programjai. Az admirális arra is figyelmeztetett, hogy a most zajló dél-koreai téli olimpiai játékokon az észak-koreaiak csupán "elbűvölni szeretnék a világot", és óva intette mind Dél-Koreát, mind az Egyesült Államokat attól, hogy hitelt adjon e kampánynak.Harry Harris "bátorító fejleménynek" nevezte Észak-Korea jelenlétét a téli olimpián, de kitartott amellett, hogy a Phenjannal folytatandó minden, jövőbeni tárgyalásnak "a Koreai-félsziget teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan atomfegyver-mentesítésére kell összpontosítania". Az admirális ugyanakkor nem javasolt változtatást az Egyesült Államok Észak-Koreával kapcsolatos politikájában. Ifjabb Harry Harris 2015 óta irányította az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnokságát. Donald Trump elnök a múlt héten őt jelölte ausztráliai nagykövetnek.Közben Mike Pence alelnök az Axios című hírportálnak adott interjújában azt hangoztatta, hogy- szögezte le, emlékeztetve arra, hogy Donald Trump elnök mindig is nyitott volt a "beszélgetésre". Kifejtette, hogy az amerikai politikában mindaddig nem várható változás, amíg Észak-Korea fel nem hagy atomfegyver programjával. Ezen kívül "Észak-Koreának teljes egészében és ellenőrizhetően fel kell hagynia" rakétaprogramjával is - mondta. Hangsúlyozta továbbá, hogy az amerikai kormányzat erősíti majd diplomáciai erőfeszítéseit és gazdasági nyomásgyakorlását Észak-Koreára.Mike PenceElmondta, hogy a dél-koreai téli olimpián "nem kerülte el" Kim Dzsong Un húgát, de "nem vett tudomást" róla. "Nem gondolom, hogy elfogadható viselkedés lett volna az Egyesült Államok részéről, hogy bárminemű figyelmet is szenteljen neki e fórumon" - fogalmazott.