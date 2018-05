Meglepően nagyot zakkant az építőipar

Bár az ágazat életében nem ritkák a nagy havi cikcakkok, a 10% feletti visszaesés így is különlegesen nagynak mondható. A december-januári szép emelkedés után a február már érdemi korrekciót hozott (-5,2%), ezért is érdekes az újabb nagy csökkenés.

Az ágazat gyengülő teljesítményéért az utóbbi két hónapban inkább az előtte csúcsra húzott "épületek építése" alágazat felelt, de ellaposodott a jellemzően uniós forrásokból finanszírozott állami megrendelések által hajtott "egyéb épületek" trendje is.

Az első negyedév gyenge zárása a jövő héten megjelenő (és egyébként erősre várt) GDP-adatra is rányomhatja a bélyegét. A kis ágazat ugyanis a gazdasági növekedés egyik húzóereje, hiszen tavaly mély bázisról óriásit emelkedett. Most viszont úgy tűnik, hogy negyedéves alapon nem fog hozzájárulni a GDP-növekedéshez, hiszen a teljesítmény szinte ugyanakkora, mint a tavalyi negyedik negyedévben volt. (Legalábbis volumen alapon, ami természetesen csak becslést jelenthet a hozzáadott érték alapú számokhoz.)A jó hír, hogy az ágazattól a gyengélkedés ellenére nem várható tartós visszaesés. Bár a tavalyi hatalmas növekedésre nem kell számítani, de a konjunktúrafolyamatok alapján valószínű, hogy akár már áprilisra újra erős építőipari számokat látunk.

Ezt támasztják alá a rendelési mutatók is. Bár a márciusi friss szerződések nem voltak nagyon erősek, de a rendelésállomány így is igen magas. A megkötött új szerződések volumene az előző évhez képest 7,1%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 32,2%-kal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 22,7%-kal kisebb lett. Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene március végén 78,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 5,0, az egyéb építményeké 116,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel ezelőtt. Ez utóbbi azt mutatja, hogy az uniós források húzóerejére továbbra is lehet számítani, az állami megrendelések erős keresletet jelentenek.