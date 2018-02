Meglepően reagált Orbán egy pletykára: ez fake news

Nem felel meg a valóságnak, hogy az önkormányzati rendszer leépítését tervezzük, továbbra is minden magyar településnek lehet majd polgármestere és önkormányzata. Ez a pletyka amerikaiasan szólva fake news, álhír, ostobaság

Az összes európai blablát összesöpörve egy kosárba évente 4 milliárd eurót ad ki, miközben mi magyarok 110-120 milliárdnyi nemzeti összterméket állítunk elő, vagyis az elmúlt években elért eredmények a magyaroknak köszönhetők

Veszprémben tartja éves közgyűlését az MJVSZ, melyen először Kósa Lajos, a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszter szólalt fel, aki kiemelte, hogy a 2022-ig tartó 3500 milliárd forintos program nagyobb része hazai fejlesztési forrás. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ezek a fejlesztések. Ezt nem kompenzálja a helyi iparűzési adó emelkedése, már most gondolni kell arra, hogy majd a kormánynak le kell ülnie a városokkal, és meg kell vizsgálni ezt a problémát.- mondta Orbán Viktor az eseményen.A kormányfő kiemelte, hogy a magyar vidék fejlesztése nem képzelhető el a nagyvárosok fejlesztése nélkül. Emellett már kidolgozták a közepes városok fejlesztési programját, ami jóval kevésbé lesz látványos, végül pedig a falvakat kell rákapcsolni ezekre a "fejlesztési vonatokra".- utalt Orbán az uniós források jelentőségére. Tavaly ősszel és decemberben is azt hangoztatta a kormányfő, hogy a magyar gazdaság méretéhez képest (stock mutató) évente kevés EU-forrás jön Brüsszelből (flow mutató), így nem ez a pénz a magyar növekedés hajtómotorja. Januárban aztán azt is érzékeltette, hogy ha az EU nem hajlandó érdemi támogatásokat adni a 2020 utáni újabb EU-s költségvetésből, akkor majd Kínához fordul az ország.A miniszterelnök ma azt is hangsúlyozta: az EU-támogatások tekintélyes része vissza is megy a nyugati donor országokba. Így szerinte összességében akik a pénzt adják, keresnek rajtunk úgy, hogy mi is jól járunk. "Nincs amerikai nagybácsi, olyan európai miniszterelnök, aki a saját adófizetői pénzét ideküldené Magyarországra" - szögezte le. A régióban kiosztott EU-pénzek jó részének nyugati országokba visszaáramlását EU-s szinten is többen elismerik, a költségvetésért felelős uniós biztos mellett a német alkancellár is ezt hangoztatta egy januári brüsszeli konferencián:Orbán Viktor szerint most azt lehet mondani, hogy az ország "kezd jól kinézni", ha pedig további négy évig kormányon maradhatnak, akkor 2022-re elérhető az az állapot, hogy "jól nézzen ki".