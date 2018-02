Megmenekült az Eurócsoport elnöke, kirúgták az Európai Parlament alelnökét

Megmenekült az esetleges leváltástól az Eurócsoport elnöke, mivel hazájában dobta az ügyészség az ellene indított vizsgálatot, nem talált ugyanis bizonyítékot/összefüggést arra, hogy Mario Centeno adókedvezmény nyújtásáért cserébe kapta a két különleges focimeccs belépőt - számolt be a fejleményről a Politico.Amint a héten megírtuk: az volt a gyanú, hogy a nagy Benfica-szurkoló pénzügyminiszter a Benfica tulajdonos fia egyik ingatlanos projektjéhez adókedvezményt nyújtott, és cserébe tavaly áprilisban az egyik meccsen különleges jeggyel az elnöki páholyban járhatott.Az, hogy Centeno a helyén maradhat (pénzügyminiszterként és így az Eurócsoport élén), már a portugál miniszterelnök minapi nagyon erős kiállásából is biztosnak tűnt, hiszen azt mondta, hogy semmi esetre sem gondol arra, hogy cserélje Centenót.Közben csütörtökön az Európai Parlament elnökök bizottsága úgy szavazott, hogy távoznia kell az egyik alelnöknek, Ryszard Czarneckinek a tisztségéből egy múlt havi rendkívül sértő nyilatkozatáért, de a parlamenti mandátumát természetesen megőrizheti. Az ügy előzménye, hogy a lengyel kormánypárt soraiba tartozó Czarnecki az egyik lengyel ellenzéki EP-képviselőtA tegnapi döntésről jövő héten még várhatóan az EP plenárisának is szavaznia kell, de eléggé esélyes, hogy ott is támogatják majd az eddigi alelnök "kirúgását" - vázolja a Politico.