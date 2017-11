Megmentik Merkelt

Fontos ugyanakkor, hogy Schulz nem újabb nagykoalícióban gondolkodik, hanem egy kisebbségi kormány támogatását biztosítaná.

Az SPD vezetője várhatóan ezt fel is veti Frank-Walter Steinmeier német államfővel várható csütörtöki találkozóján.A jelenlegi államfő arra törekszik, hogy egy stabil kormány jöjjön létre a koalíciós tárgyalások vasárnapi összeomlása után. Steinmeier szociáldemokrata politikus, aki kétszer is volt Merkel külügyminisztere és 2009-ben ringbe szállt Merkellel szemben.Schulz korábban többször is kategorikusan elzárkózott az újabb nagykoalíciótól, ami a legutóbbi 12 évből 8 éven át irányította Németországot (CDU/CSU-SPD), és közben a szociáldemokraták idén szeptemberben a legrosszabb eredményüket érték el a választásokon.Szerdán az államfő hivatala azt közölte, hogy minden parlamentbe került párt képviselőjét bevonja a kormányalakítási folyamatba.Németország második világháború utáni történetében először fordult elő, hogy egy Bundestag-választás után a koalíciókötésre készen álló pártoknak nem sikerült megállapodni a kormányalakításról. Így továbbra is hivatalban marad az ügyvezető kormány - a CDU/CSU és az SPD nagykoalíciója -, és kulcsszerepbe kerül az államfő, mert neki kell kancellárjelöltet javasolnia a Bundestagnak.