Megnyertem az ötöslottót, úristen, mit csináljak?

A kérdésre nagyon magabiztos válaszokat szokott adni a többség. Pedig ha abból indulunk ki, hogy a nyertesek kétharmada néhány éven belül tönkremegy, akkor nagyon valószínű, hogy ez a magabiztosság a legtöbb esetben megalapozatlan. De persze lehet, hogy a szerencsések többsége a szédítő nyeremény birtokában dobja sutba addigi megfontolásait.Ekkora lottónyeremény befektetési szempontból sok dolgot leegyszerűsít. Vegyük figyelembe, hogy az emberek többnyire nem egy adott életszínvonalat, hanem annak visszaesését élik meg nagyon rosszul. Ennek megfelelően a cél az ölbe hullott vagyon megőrzése,egy olyan folyamatos jövedelem biztosítása, ami stabil, magas életszínvonalat biztosít. Ezzel a konzervatív céllal megspórolhatjuk azt a fejtörést, hogy mekkora kockázatot vállaljunk, milyen hozamelvárásokat fogalmazzunk meg, mennyire ássuk bele magunkat a pénzügyi befektetések szép és bonyolult világába. Illetve ez utóbbit nem annyira, de erre mindjárt visszatérünk.Mivel 4 milliárd forint óriási összeg, nem okoz nagyon komoly fejtörést biztonságos(nak látszó), mégis elfogadható jövedelmet biztosító befektetést találni. Erre a legjobb példa, hogy ha kiszámoljuk: 4 milliárd forinton évi 1%-os infláción felüli hozamot elérve több mint 3 millió forintos havi jövedelemre tehetünk szert úgy, hogy az óriási vagyonunk reálértéke nem csökken. Vagyis ha a lottónyertes szépen az egész összeggel (vagy akár csak a felével) besétál az Államkincstárba, és inflációkövető magyar államkötvényt vesz belőle (jelenleg 1,4-1,7%-os kamatprémiummal), az egész családjával kényelmesen elkarcolgathat belőle az idők végezetéig.Időnként azonban az államok is csődbe mehetnek, vagy egy gömbvillám nullára írhatja az óriási vagyont nyilvántartó elektronikus jeleket, esetleg egy hacker vagy egy tolvaj talál módot a pénz lenyúlására. Nem feltétlenül nagy valószínűségű eseményekről van szó, de ha mégis bekövetkezik valamelyik, az óriási sokk lehet. Ezért még nagyon biztonságos befektetés esetén is érdemes több helyen tartani a vagyont. Bankbetétek, ingatlanbefektetések, más országok állampapírjai, biztosítások, esetleg osztalékfizető részvények jöhetnek szóba - ennyi pénzt már "potom" százmilliónként befektetve is és rengeteg lehetőség adódik. A sokféle befektetés viszont már igényel némi hozzáértést, körültekintést. Nem kell profi vagyonkezelővé képeznie magát a nyertesnek, de ha szeretné, hogy a vagyona ne porladjon szerteszét a tuti befektetési ajánlások, magas költségek és rossz döntések között, akkor tanulni kell.Ez a tudás már az első döntéseknél sem jön rosszul. A nyertesek kezdeti gondolatai ugyanis még nyilván nem a befektetés, hanem néhány "kötelező" költés körül járnak. Hitelek, kölcsönök rendezése, életkörülmények javítása stb. De itt sem árt már a körültekintés és a hosszabb távon gondolkodás. Ha valaki a főnyereményből kis vadászkastélyt akar venni egy hatalmas telken, vagy gyorsan értékét veszítő luxuscikkekből akar bevásárolni, könnyen meglepődhet , hogy milyen gyorsan el lehet szórni akár 4 milliárd forintot is.Ez a rövid kis pénzügyi fejtegetés is elvezet oda, hogy a lottómilliárdosnak elsősorban nem arra kell választ találnia, hogy mit vegyen, vagy mibe fektessen, hanem hogy mit kezdjen az életével azután, hogy a korábbi életcéljainak jelentős része (munkába járni, pénzt keresni, karriert építeni, gondoskodni a család anyagi boldogulásáról stb.) teljesült. Ha ez megvan, akkor a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kérdésekre is könnyebben jön a válasz.