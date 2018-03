Megrekedhetnek a Brexit-tárgyalások az ír határ miatt

Amíg az Egyesült Királyság nem áll elő ilyen javaslattal, nagyon nehéz elképzelni, hogy lényegi haladás történik a kilépésről folyó tárgyalásokon.

Az Európai Tanács elnöke közölte, hogy Brüsszelnek tiszteletben kell tartania London döntését, nevezetesen, hogy a múlt héten elutasította a majdani EU-északír határról szóló javaslatát, ám elvárja azt is, hogy Nagy-Britannia különleges és megvalósítható javaslattal szolgáljon a kérdés megoldására.- mondta Tusk újságíróknak.Theresa May brit miniszterelnök múlt hét csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság jogi tervezetét a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, mivel az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés elkerülésére vonatkozó javaslat London megítélése szerint aláásná az Egyesült Királyság integritását. A tervezetben az szerepel, hogy az "ír szigeten" - ha egyéb megállapodás nem születik -Londoni értelmezés szerint ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Észak-Írországra érvényben maradna az EU egységes belső piacának szabályrendszere, jóllehet a brit kormány az EU-tagság megszűnésével egy időben ki akar lépni az unió egységes piacáról is. Nagy-Britannia és az EU decemberben megállapodtak abban, hogy nem lesznek vámállomások a Nagy-Britanniához tartozó Észak-Írország és az EU-ban maradó Írország határán, ám abban nem sikerült egyetértésre jutniuk, hogy miként lehetne ellenőrizni a határon keresztüli forgalmat. Az EU javaslata szerint Észak-Írország a vámunión belül maradna.