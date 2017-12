Mégsem a második fordulónak esnek neki a Brexit szereplői

Az átmeneti időszakról szóló tárgyalások megkezdése egyben azt is jelentheti, hogy a brit kilépés utáni helyzetről szóló tárgyalások háttérbe szorulnak. Annyiban ez nem mondható meglepetésnek, hogy a Brexit utáni időszakról szóló tárgyalások biztosan kicsúsznának a határidőből, tehát fontosabbnak tűnik az, hogy az átmeneti időszak működése biztosított legyen. Ez a lehetőség már az ősz folyamán kirajzolódott, amikor ár világosan látszott, hogy átmeneti időszakra mindenképpen szükség lesz, mert az elszakadást nem lehet gyorsan lerendezni.



Ez a tárgyalási forduló sem lesz azonban érdektelen a hosszabb táv szempontjából. Az egyeztetések során bizonyára kirajzolódik majd, hogy az EU és az Egyesült Királyság milyen viszonyt szeretne kialakítani a másik féllel.

Sajtótájékoztatóján Tusk kijelentette, az EU a bizonytalanság mérséklése érdekében kész egyeztetést kezdeni a London által javasolt kétéves átmeneti időszakról, de ennek megvannak a feltételei.Hangsúlyozta: a szigetországnak ebben az időszakban is teljes mértékben be kell tartania az uniós jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kell tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak és alá kell vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának.Az uniós döntéshozatal ugyanakkor az átmeneti időszakban már huszonhetes körben folytatódna, abban nem vehetne részt a brit kormány - mondta Tusk a Theresa May brit kormányfővel folytatott brüsszeli megbeszélését követően.