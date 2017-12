Mégsem értek utol minket a románok

Tavaly látványosan elakadt a kelet-közép-európai országok felzárkózása. Az uniós források ideiglenes elapadása visszavetette a növekedést, így az egy főre jutó (vásárlóerő-paritáson számolt) GDP nem, vagy csak alig közeledett az uniós átlaghoz. Valójában már a megelőző években is lanyhult a felzárkózás üteme, amit pedig vélhetően az magyaráz, hogy az Európai Unió fejlettebb gazdaságai is élénkülni kezdtek.Ahogy az alábbi ábránkon látható, a 2016-os előzetes adatok alapján a térség legfejlettebb országa Csehország az uniós szint 88%-án, a legszegényebb Bulgária pedig a 49%-án áll. A magyar érték 68%-ról 67%-ra csökkent, ami a tavalyi lassulást ismerve nem meglepő. Idén talán újra javíthatunk, hiszen erősödött a GDP-növekedés. (Megjegyezzük, hogy a GDP-növekedésből csak korlátozottan lehet következtetést levonni az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP alakulására, mert aztegyéb tényezők is befolyásolják.)Az utóbbi 10 évben megelőzött minket Szlovákia, Észtország, Litvánia és Lengyelország is. A válság előtt (az akkor még nem EU-tag) horvátok is beértek minket, ám ők a következő években nagyon rossz pályára csúsztak. Mostanra kicsit derűsebb a horvát kép, de a lendületben lévő románok így is csaknem beérték őket. Így aztán szinte biztosak lehetünk benne, hogy jövőre már nem tudjuk kapásból rávágni, hogy az EU két legfejletlenebb gazdasága a bolgár és a román, mert utóbbi helyét Horvátország veheti át.

Klikk a képre!

A 2004 óta csatlakozott tagországok még mindig az uniós fejlettségi rangsor alsó felében találhatók, de ezt a képet két fejlemény árnyalja. Egyrészt a legfejlettebb csehek és szlovénok egy főre jutó GDP-je már egész közel van a spanyolhoz, vagyis ők egy nagy nyugat-európai gazdaságot érhetnek be. (Málta egyébként már előzött is, de mivel a szigetország nem a régiónk része, ezért kívül esik a fókuszunkon.) Másrészt a térség fejlettségi szintjére szakadt vissza a válság két nagy vesztese, Portugália és Görögország. Utóbbi egy főre jutó GDP-je tavaly alig volt nagyobb, mint a magyar. Amennyiben a görög gazdaság nem talál magára, könnyen lehet, hogy hamarosan az Európai Unió négy legfejletlenebb országa a balkáni régióból kerül ki.

Az unió statisztikai hivatala előszeretettel használ még egy alternatív mutatót az egy főre jutó GDP mellett. Az "actual individual consumption" (háztartások tényleges fogyasztása) mutatót az Eurostat a háztartások által megvásárolt javak és szolgáltatások, valamint a háztartásoknak természetben nyújtott szolgáltatások alapján számolja. (Utóbbiban főként oktatási és egészségügyi szolgáltatások szerepelnek.)Az Eurostat úgy véli, hogy ez a mutató hasznosabb akkor, amikor az állampolgárok jólétét más országokkal kívánjuk összehasonlítani, hiszen ez leginkább a fogyasztási lehetőségekhez kötődik. A fogyasztási mutató rosszabb képet mutat a magyar helyzetről. Ez alapján ugyanis 2016-ban az uniós átlag 63%-án állt. Bár az előzetes számok alapján úgy látszott, hogy Románia utolért minket, a mostani adatok szerint ez még nem következett be. Az idei tendenciák alapján nem kizárt, hogy a 2016-os számokban már összeér a két ország mutatója, ugyanakkor a román gazdaság egyébként kissé túlhevültnek tekinthető, ami előbb-utóbb korrekcióhoz vezethet.