Mégsem olyan nagy emberi jogi harcos Aung Szú Szan Kjí

A demokráciáért folytatott harc egykori bajnokától egymás után vonják vissza a nemzetközi kitüntetéseket, amióta 2017 augusztusában megkezdődött a rohingják tömeges elmenekülése az országból.Az állampolgári jogokkal többségében nem rendelkező kisebbség több mint 700 ezer tagja menekült az egykori Burma nyugati határán Bangladesbe, miután a mianmari hadsereg megtorló műveletet indított rohingja lázadóknak a biztonsági erők elleni támadásai miatt. ENSZ felhatalmazással rendelkező megfigyelők azzal vádolják a hadsereget, hogy "népirtási céllal" ölik az embereket, követnek el nemi erőszakot és gyújtogatnak.A hivatalosan államtanácsi és külügyminiszteri rangot betöltő Szú Kji kormányzata egyoldalúnak nevezte a vádakat, és közölte, hogy a hadsereg legitim lázadóellenes hadműveletet folytat.Az AI 2009-ben nevezte ki Aung Szú Szan Kjít a "lelkiismeret nagykövetének", amikor a mianmari katonai rezsim ellenzékeként házi őrizetben tartották. Nyolc évvel a szabadlábra helyezése után a politikus pártja győzelmet aratott a 2015. évi választásokon , és a következő évben kormányt alakított, de hatalmát megosztotta a tábornokokkal, és nincs rálátása a biztonsági erőkre.Hétfői közleményében az Amnesty International hangsúlyozta, hogy a politikus nem emelt szót, és "megóvta a biztonsági erőket a rohingja kisebbséggel szembeni erőszak miatti felelősségre vonástól", ami "a valaha általa védelmezett értékek szégyenletes elárulása". óKumi Naidoo, az AI főtitkára november 11-én keltezett levelében közölte Szú Kjível, hogy a jogvédő szervezet visszavonja tőle a kitüntetést, mert "mélységesen megdöbbentette, hogy már nem képviseli a reményt, a bátorságot és az emberi jogok állhatatos védelmét".Márciusban az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum vonta vissza a rohingja válság miatt a mianmari politikusnak adott kitüntetését, és hasonlóan járt el Dublin és az angliai Oxford városa is. Bírálói szorgalmazták az 1991-ben adományozott Nobel-békedíj visszavonását is, de az alapítvány közölte, hogy erre nincs mód.Az Amnesty International Aung Szú Szan Kjí szemére vetette azt is, hogy nem ítélte el a hadsereg és kisebbségi milíciák közötti észak-mianmari konfliktusokban a katonák által elkövetett visszaéléseket, és a kormánya korlátozta a humanitárius szervezetek tevékenységét. Kifogásolták azt is, hogy a kormánya nem állította le a szólásszabadság elleni támadásokat.