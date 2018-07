Mégsem özönlötték el nyáron a turisták Horvátországot

csak májusban 1,7 millió turista 6,5 millió vendégéjszakát töltött el az országban: előbbi 30%-os, utóbbi közel 40%-os növekedés 2017 májusához képest.

Az Adria nem lesz üres, de olyan szezonok jöhetnek, amikor nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a vendégek számának növelésére.

Június elején még arról lehetett olvasni, hogy már az év első négy hónapja is erősen indult a horvát turizmus számára, májusban viszont egészen elképesztő számokat produkált az ágazat. A Horvát Turisztikai Hivatal akkor arról számolt be:Most viszont úgy tűnik, hogy a nyári főszezon elmaradhat a várakozásoktól, ugyanis júniusban, illetve július első felében alábbhagyott a roham. A Horvát Turisztikai Szövetség abban bízik, hogy a labdarúgó-világbajnokság befejeztével többen indulnak majd el nyaralni, és azzal biztatja a szállásadókat, hogy még jelentős hétvégi turistahullámok előtt állnak. Szakértők azonban nem értenek egyet ezzel az állítással - írja a Vecernji List című horvát napilap keddi száma.A lap azt is tudni véli, hogy Törökország az idén rekordszámú turistára számít, amellyel túllépheti a 2014-es csúcsteljesítményét, a 36,8 millió turistát. Ez év elején 35 százalékkal több turista látogatott ebbe az országba, mint 2017 első két hónapjában. A számok pedig nőnek Egyiptomban is. Ez utóbbit tavaly 8,3 millió turistát fogadott - számolt be róla az újság.- húzták alá.