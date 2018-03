Megszavazták az alkotmánymódosítást - Kína újra diktatúra lehet?

Az eddigi szabályozás szerint ugyanaz a személy legfeljebb kétszer öt évig viselhette az államfői tisztséget. A korlátozás eltörlésével a 2013 óta elnök Hszi Csin-ping akár élete végéig is államfő maradhat szakértők szerint. Az MTI szerint a ceremoniális szerepű Országos Népi Gyűlés 2963 küldöttéből 2958 támogatta az újítást, ketten ellene szavaztak, hárman tartózkodtak.Hszi Csin-ping évtizedek óta a legnagyobb hatalmú vezető, akinek pártfőtitkári tisztségét tavaly október végén erősítették meg a Kínai Kommunista Párt (KKP) kongresszusán.Hszi már a kongresszus előtt nekilátott tekintélyének megszilárdításához, riválisainak háttérbe szorításához, megalapozva az utat programjának megvalósításához, a szigorúbb állami ellenőrzés és az erőteljesebb diplomácia megteremtéséhez.A program része volt az is, hogy teoretikus kérdésekkel kapcsolatos gondolatait a kongresszuson beillesztették a párt alkotmányába, illetve az, hogy tovább erősödjön személyének kultusza.A kínaiak a közösségi oldalakon már hetekkel korábban bírálták a tervet. "Olyanok leszünk, mint Észak-Korea" - írta egy felhasználó a Twitter kínai megfelelőjén, a Vejpón február végén. Észak-Koreát 1948-as létrejötte óta az országalapító Kim Ir Szen leszármazottai vezetik. "A szomszédunk példáját követjük" - tette hozzá egy másik internetező is. A kínai propagandagépezet azonnal ellentámadásba lendült. A megjegyzéseket törölték, ráadásul az oldal keresőjében blokkolták "a hivatali idő korlátozása" kifejezést."Ez a lépés, amely lehetővé tenné, hogy egyetlen személy jelentős politikai befolyást halmozzon fel, oda vezetne, hogy újra egy diktátor kerülne Kína élére - Hszi Csin-ping" - figyelmeztetett Joshua Vong, a hongkongi demokraták egyik vezetője.A belpolitikai témához szokatlan módon a kínai külügyminisztérium is hozzászólt. Lu Kang kínai külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján jelezte, hogy az alkotmány módosítása a kínai népre tartozik. 1954-es elfogadása óta az alaptörvényt folyamatosan alakítgatták - hívta fel a figyelmet Lu. "Remélem, hogy mindenki képes lesz elfogadni a teljes kínai nép akaratát" - tette hozzá.Hszi nagy népszerűségnek örvend Kínában. A politikus megerősítette a kommunista pártot, fejlesztette a hadsereget és felvette a küzdelmet a korrupcióval szemben, ugyanakkor folyamatosan dolgozik hatalma elmélyítésén.