Megszavazták az Európai Központi Bank következő elnökét

A szakbizottság tagjai este 37:11 arányban támogatásukról biztosították Lagarde jóváhagyását.

Lagarde az Európai Parlament gazdasági bizottságának meghallgatásán védelmébe vette az eddigi monetáris politika számos elemét, köztük a rekordalacsony kamatokat és a pénzügyi válság alatti rendkívüli ösztönző intézkedéseket, illetve például a fedezettkötvény-vásárlási programhoz hasonló új eszközöket.Mint mondta, ezek sokban hozzájárultak ahhoz, hogy sikerült 11 millió új munkahelyet létrehozni 2013 óta az Európai Unióban, amelyek nélkül sokkal súlyosabb lett volna a krízis. Ezzel kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy a "rendkívül alkalmazkodó képes politika" meghosszabbítására van szükség, egyúttal azonban figyelmeztetett ezen nem hagyományos intézkedések "lehetséges mellékhatásainak" kockázataira is. "Komolyan kell vennünk az emberek aggodalmait" - fogalmazott.Lagarde úgy vélekedett, hogy az euróövezet országainak többet kellene fordítaniuk a gazdasági növekedés serkentésére, amennyiben ez módjukban áll a költségvetési szabályok megsértése nélkül. Rámutatott, hogy az Európai Központi Banknak széles körű felülvizsgálatot kellene végezni, miután a helyzet sokat változott a legutóbb 2013-ban tartott vizsgálat óta. Emellett hangsúlyozta, hogy bár az EKB elsődleges feladata az árstabilitás fenntartása, az intézménynek az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem szempontjait is figyelembe kellene vennie. Végezetül pedig elmondta, hogy szeretné javítani az EKB kommunikációját, mivel szerinte fontos érthetően elmagyarázni az embereknek az egyes döntések okait.A Christine Lagarde meghallgatása alkalmából kiadott Q&A formátumú dokumentum tartalmáról itt írtunk:Szeptember közepén az Európai Parlament plenáris ülése is szavaz majd a jelölt elfogadásáról, a kinevezést azonban nem blokkolhatja az ügyben csupán konzultációs jogkörrel bíró képviselőtestület, így az gyakorlatilag biztosra vehető. A jogász végzettségű volt francia pénzügyminiszter az utóbbi nyolc évben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatói tisztségét töltötte be.Mario Draghi jelenlegi EKB-elnök megbízatása október 31-én jár le. Megválasztása esetén Christine Lagarde lenne a frankfurti székhelyű intézmény első női elnöke.Győri Enikő fideszes EP-képviselő arra kérte az elnökjelöltet, hogy a szervezet a jövőben mindig tartsa szem előtt az euróövezeten kívüli tagállamok érdekeit is. Aláhúzta, hogy "ugyanannak a családnak vagyunk a tagjai", ráadásul ezen országok mind jövőbeni eurózóna-tagok.