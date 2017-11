Megszépült a múlt, a válság óta nem volt ilyen Magyarországon

Szeptember végén az MNB előzetes adatai szerint 26 956 milliárd forint volt az államháztartás bruttó adóssága, ez a GDP 72,7%-ának felelt meg. Ez azt jelenti, hogy három hónap alatt 41 milliárddal nőtt az adósság, viszont a GDP arányában ez 0,9 százalékpontos visszaesésének felelt meg. A jegybank által közölt pénzügyi számlák szerint az adósság növekedése úgy jött össze, hogy a tranzakciók 13 milliárddal csökkentették, az átértékelődés viszont 54 milliárddal növelték az állományt.

Ezzel párhuzamosan a nettó adósság 62,4 százalékra csökkent, ami 2011 vége óta a legalacsonyabb aránynak felelt meg a harmadik negyedév végén.A friss adósságráta mellett az MNB a korábbi évek adatait is felülvizsgálta a nominális GDP változtatásának köszönhetően. Így például a tavaly év végi 74,7 százalékos arány 73,9 százalékra csökkent. A második negyedév végére korábban becsült 74,4 százalékos adósságszámot pedig 73,6%-ra módosították. Ezekkel a visszamenőleges adatokkal kapcsolatban az év végi számok már ismertek voltak a nemrég megjelent EDP-jelentésből, de a negyedéves számokat most először publikálták. A revízióból az is kiderült, hogy a korábban várttól eltérően nem volt 80% felett az év végi adósságrátánk egyszer sem, hiszen a 2011-es számot most módosították 79,9%-ra.

A frissített adósságszámok azt is jelentik, hogy a tavaly év véginél már 1,2 százalékponttal volt alacsonyabb az adósságráta szeptember végén, amivel az idei csökkentés is sínen van a jelek szerint, hiszen jelentős mozgástér marad a negyedik negyedévre. Az igazi kérdés az lesz, hogy ha jövőre valóban átsorolják majd az Eximbankot az állami körön belülre, az hogyan módosítja majd visszamenőlegesen az adósságszámokat.Az MNB által közölt előzetes pénzügyi számlák szerint a harmadik negyedévben az államháztartás finanszírozási képessége a GDP mínusz 0,7 százaléka volt, míg a háztartások esetében ugyanez 3,9 százalékot tett ki. Az elmúlt négy negyedévben pedig a költségvetés hiánya a nemzeti össztermék 1,9 százaléka volt, a háztartások esetében pedig 4,6% volt a finanszírozási képesség a GDP arányában.