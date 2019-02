Megszólal, aki felminősítette Magyarországot: komoly veszélyek leselkednek még ránk

a korábbi pénzügyi válságokhoz képest a magyar gazdaság ma sokkal ellenállóbb és jobban tudja kezelni a külső sokkokat.

Világos jeleit látjuk a túlfűtöttségnek, különösen a munkaerő-piacon. Gazdaságpolitikai válaszok nélkül ez alááshatja Magyarország külső versenyképességét, illetve

A hitelminősítés szempontjából továbbra is gyenge pont a magyar adósságráta, mely csökkent ugyan az utóbbi években, de nem olyan gyorsan, mint lehetett volna a kedvező makrogazdasági környezetnek köszönhetően.

Karen Vartapetov: Rövidtávon a legfontosabb kockázat a gazdaság túlfűtöttsége és az esetleges külső sokkok, mint például a jelentős gazdasági lassulás az eurózónában vagy a globális kereskedelmi viták további elfajulása. A külső kereslet csökkenése azonnal érintené a kicsi és nyitott magyar gazdaságot. Hosszabb távon a fő kockázat elsősorban a demográfiai helyzet romlása, az infrastruktúra elmaradottsága és az alacsony produktivitás. Ezek hosszabb távon mérsékelhetik a növekedést és nyomást helyezhetnek a költségvetésre. További lefelé mutató kockázat a növekedés szempontjából a kormány és az EU viszonya, ami 2020 után csökkenő forrásokban csapódhat le.Alap forgatókönyvünk nem számol jelentős lassulással globálisan, inkább csak a gazdaság mérsékelt fékezésével, ami visszafogottabb növekedést jelenthet Magyarország számára is, 2019-ben szerintünk 3,3 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Ha a vártnál jelentősebb lesz a lassulás az eurózónában és Kínában, akkor az a magyar gazdaságot is érzékenyebben érintheti. Viszont azt ki kell emelni, hogyAz adósság alacsonyabb és nagyrészt helyi devizában áll fenn, a forintárfolyam szabadon lebeg, a fizetési mérlegnek többlete van, míg a magyar bankok ma erősebbek és jobban felügyeltek. Ezek a tényezők támogatták elsősorban a pénteki felminősítésünket.az ország szempontjából nagyobb veszélyt jelenthetnek a fizetési mérleg sokkok. Persze azt gondoljuk, hogy a túlfűtöttség veszélye kezelhető, a béremelkedés például járulékcsökkentéssel párosult, a lebegő forintárfolyam pedig segíthet megakadályozni a komoly bérnyomás felépülését. Jelenleg a magyar munkaerőköltségek alacsonyabbak, mint a szomszédos országok esetében.Úgy becsüljük, hogy 2-2,5 százalék körül lehet jelenleg a potenciális növekedés. Ez viszonylag alacsony, ami Magyarország strukturális kihívásait jelzi. Ilyen strukturális probléma például a demográfia, ami ráadásul azzal párosul, hogy nincs politikai akarat a bevándorló munkaerő elfogadására, emellett gondot jelent a túl nagy állami szektor, az alacsony produktivitás, különösen a kkv-k esetében és a krónikus szakemberhiány.Alapesetben azzal számolunk, hogy a magyar gazdaság növekedése hosszú távon fokozatosan közelít majd a potenciálishoz. Hitelminősítőként nem feladatunk, hogy gazdaságpolitikai tanácsokat adjunk, mi csak a hitelkockázatokat elemezzük különböző gazdaságpolitikai lépések esetén. Azt látjuk, hogy a magyar kormány is felismerte a reformok szükségességét és egy ambiciózus reformprogrammal állt elő. Ugyanakkor komoly kihívás lesz elkerülni a közepes fejlettségű országok csapdáját, mivel a fékek és ellensúlyok gyengék a magyar intézményrendszerben.Természetesen látjuk a javulást az adósságprofilban, a devizaadósság részaránya ma 20 százalék alatt van a 2010-es 60 százalékkal szemben, a külföldi tulajdonosok az adósság 35-36 százalékát tartják a kezükben, és az effektív kamatok is csökkentek. A lakossági állampapírok viszonylag rövid futamidejűek, de látjuk, hogy a kormány is igyekszik nyújtani ezek futamidejét.Ha a váratlan sokkok elmaradnak, akkor a növekedés erős maradhat 2019-20-ban, ami megalapozhatja a további költségvetési kiigazítást. Látunk arra utaló jeleket, hogy a kormány középtávon szeretné tovább csökkenteni a költségvetési hiányt, meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Az utóbbi időszakban a fiskális politika inkább prociklikus volt. Ebben a környezetben egy jelentősebb adósságcsökkentés pozitív lehet a hitelminősítés szempontjából.A felminősítést a javuló magyar fundamentumok alapozták meg: a javuló növekedési kilátások, az erősebb és ellenállóbb külső finanszírozás és az erősebb bankrendszer.