Megszólalt az elemző a kormány nagy tervéről

Kulcskérdés a költségvetés és a hitelezés

A konvergenciaprogram csökkenő költségvetési hiányt, azaz szigorú politikát jelez előre. Ez pedig papíron nem tesz jót a növekedésnek, vagyis rontja a növekedési kilátásokat

Emiatt a kitűzött tempós gazdasági növekedéshez szükséges beruházásokat a költségvetésnek kellene pótolnia, ez pedig a hiány növekedésével járhat.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy megugrik a lakosság és a vállalkozások eladósodottsága. Gyakorlatilag a jelentősen felfutó hitelezés előrehozott növekedést jelentene, ami később lassulást hozhat. Arról nem beszélve, hogy az esetleges túlzott eladósodás pedig érzékennyé teheti a gazdaságot a külső sokkokkal szemben

Külföldi tényezők

a fejlett gazdaságok lassulása miatt kieső külső növekedési támogatást pedig belülről, többek között a belső fogyasztás felpörgetéséből kellene pótolni.

A magyar kormány friss konvergenciaprogramja 2018 és 2022 közötti időszakban várható gazdasági helyzetet vázolja, amelyben az egyik leglényegesebb rész, hogy a prognózis 2022-ig minden évben legalább 4 százalékos GDP-bővüléssel számol. Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint ez elég optimista forgatókönyv a mostani kilátások alapján. Elég csak arra gondolni, hogy a Magyar Nemzeti Bank legutóbb, márciusban megjelent inflációs jelentésében szereplő alapforgatókönyv 2019-re és 2020-ra 3,3, illetve 2,7 százalékos bővülést vár.Mint a Portfolio a program megjelenése után bemutatta : a Nemzetgazdasági Minisztérium elképesztően optimista növekedési előrejelzéssel állt elő az idei konvergenciaprogramban. Ilyen gyors, tartós dinamika a válság előtti időszak óta példátlan lenne, ráadásul akkor az ország külső és belső egyensúlyi helyzetének romlásával járt az ehhez hasonló ütem tartása.Németh Dávid szerint a növekedési kilátások szempontjából kulcskérdés a költségvetési kiadások és a hiány alakulása.- emelte ki., részben azért, mert a mostani ciklus forrásain alapuló beruházásokból kevés húzódik át 2020-ra. Másrészt a 2021-től induló uniós ciklusban kapható források mértéke bizonytalan és a ciklus elején még korlátozottan lesznek hozzáférhetőek.A hitelezés oldaláról is akadnak kockázatok. Bár a jegybank az elmúlt hetekben már megszellőztette, hogy a mostaninál jelentősebb növekedést szeretne, az erőteljes, évenkénti 4 százalék feletti növekedéshez azonban nagyon agresszív hitelezési boomra lenne szükség.Nagy Márton, az MNB alelnöke éppen a Portfolio konferenciáján beszélt ezekről:- fogalmazott Németh Dávid.A munkaerőhiány szintén fontos szempont, ami már most is elég sok problémát okoz számos szektorban. A konvergenciaprogramban lefektetett 4 százalék feletti évenkénti növekedés pedig fokozná a gondokat a munkaerőpiacon., ami a termelékenység fokozása és a hozzáadott érték növelése nélkül problémát okozhat. Az is tény ugyanakkor, hogy a konvergenciaprogram javulást vetít előre a termelékenység terén.A nemzetközi környezet szintén kockázatot jelent, elsősorban azért, mert a fejlett országok gazdaságai már most is a potenciális szint feletti bővülést produkálnak, vagyis már a közeljövőben lassulhatnak, többéves időtávon pedig ez még valószínűbb.Németh Dávid szerint