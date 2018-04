Megszólalt az MNB-alelnök: lazák maradunk és nem aggódunk

Az elmúlt időszak inflációs adatai az MNB által vártnál alacsonyabbak lettek

A jegybank nem aggódik a hazai inflációs folyamatok miatt és nem valószínű, hogy azelőtt kezdene kamatot emelni, mint ahogy az Európai Központi Bank megtenné ezt várhatóan 2019-től

Az elmúlt időszakban beérkezett inflációs adatok lefelé okoztak meglepetést

Nem igazán aggódunk a hazai inflációs tendenciák miatt, mivel látjuk ezeket a védelmi vonalakat

ha ez megtörténik, majd akkor elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy hogyan működtessük azokat az eszközöket, amelyek a rövid, illetve hosszabb hozamokat befolyásolják.

Az alelnök szerint mivel a jegybanki lazító eszközök gazdaságélénkítő hatása idővel majd alábbhagy, ezért is szükségesek lehetnek a gazdasági reformok, hogy fenntartható módon 4% feletti tartományba lehessen gyorsítani a gazdasági növekedést.

A toleranciasávot lehet használni, de csak olyan időszakokban indokolt, amikor átmeneti inflációgyorsulás van, majd gyorsan vissza is süllyed a mutató 3%-ra

Ameddig az EKB fenntartja a laza monetáris politikáját, az MNB-nek megvan a mozgástere a manőverezésre. Ebből következően valószínűbb, hogy az MNB csak az EKB lépése után tesz bármilyen lépést

Nagy Márton múlt heti előadásának összefoglalója:- jelezte többek között Nagy Márton a hírügynökségnek adott interjúban. A régióban egyébként a cseh és a román jegybank az emelkedő árnyomásra hivatkozva már többször is kamatot emelt az utóbbi időszakban, de az MNB rendre azt jelzi, hogy, és azt a tényeges pénzromlási ütem majd csak várhatóan 2019 közepe körül éri el. A legfrissebb, idén márciusi adat szerint éves szinten 2%-os volt az infláció Magyarországon.- fogalmazott a jegybank által is vártnál alacsonyabb inflációs pályáról az alelnök és hozzátette: a társasági nyereségadó, illetve a munkáltatói járulékcsökkentések segítettek megelőzni, hogy a kétszámjegyűre gyorsuló béremelkedés átgyűrűzzön a magasabb inflációba.- fogalmazott és hozzátette: az infláció 3% körül maradhat jövő év közepe után is, feltéve ha az új kormány elindítja a versenyképességet és termelékenységet javító - Orbán Viktor által egyébként már a választások előtt kilátásba helyezett - reformokat.A jegybanki alelnök szerint a most nulla százalék körüli budapesti bankközi kamatláb, a BUBOR először várhatóan 2019 vége körül kezdhet emelkedni ésNagy Márton az interjúban megismételte azt a korábbi kijelentését, miszerint2020 vége lehet az az időpont, amikor elkezdhetünk gondolkodni az alapkamat szintjén.Az MNB a legutóbbi, márciusi inflációs jelentésében egyébként lassuló gazdasági növekedési pályát vázolt: idénre 4,2%-os, jövőre 3,3%-os, 2020-ra pedig 2,7%-os GDP-növekedést vázolt.Az alelnök hangsúlyozta: az MNB erősen figyel a középtávra törvénylileg meghatározott 3%-os inflációs célra és- szögezte le.Nagy Márton az MNB monetáris politikai mozgástere kapcsán azt hangsúlyozta, hogy azt nagyban befolyásolják a nemzetközi folyamatok, illetve az EKB lépései. Utóbbiaktól a piac azt várja, hogy nemsokára abbahagyja majd a laza monetáris politikáját.- fogalmazott és azt is hozzátette, hogy a jegybank a monetáris politikai eszköztáron csak finomhangoló intézkedéseket tesz, hogy ezzel is alacsonyan tudja tartani a forint árfolyamvolatilitását.