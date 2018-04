Megszólalt az új elnök - Folytatódik a kubai forradalom (2.)

A forradalom útján, nem lesz kapitalizmus

A mandátumot a forradalom folyamatosságáért kaptuk

Történelmi az esemény

Kollektív vezetést ígért az internet barátja

Külpolitikai viszony és reakciók

Az 57 éves politikus, akit a szavazatok 99,83 százalékával választottak meg szerdán a parlament két ülésszaka között a törvényhozás feladatait ellátó államtanács elnökének, hangsúlyozta: hivatalba lépésének első gondolatai a "történelmi nemzedék" felé irányulnak, amely a kubai forradalom 1959-es győzelme óta vezeti az országot. Hozzátette: az ország vezetése nem feledheti el Kuba népe iránti kötelezettségét sem".- szögezte le a parlament előtt mondott, a televízió által közvetített beszédében a politikus, hangsúlyozva, hogy "A megválasztott elnök a parlament előtt mondott első beszédében az elődei által vezetett szocialista forradalom, egyszersmind a Raúl Castro előző elnök alatt megkezdett gazdasági reformok folytatását ígérte."A néptől a törvényhozás számára adott mandátum arra szól, hogy folytassuk a kubai forradalmat e döntő történelmi pillanatban (...) a gazdasági modell aktualizálásának keretében" - jelentette ki az új elnök. "Dolgozni jöttem, nem ígérni" - mondta Díaz-Canel, hangsúlyozva hűségét Fidel Castro hagyatéka, s egyszersmind "Raúl Castro tábornok példája, értéke és tanításai iránt"."A mandátumot a forradalom folyamatosságáért kaptuk" - tette hozzá a televízió által közvetített beszédében a politikus, hangsúlyozva, hogy "nincs helye a kapitalizmus visszaállításának a szigetoszágban, ahol csak a kommunista párt képes garantálni a kubai nép biztonságát és jólétét".Bár az átmenet történelmi váltást jelent a Fidel és Raúl Castro vezette 1959-es kubai forradalom után, várhatóan nem hoz elsöprő változásokat a szigetország állami irányítású gazdaságában és egypártrendszerében, miután Díaz-Canelt az állampárt meggyőződéses híveként tartják számon - jegyezte meg a Reuters brit hírügynökség.Díaz-Canel hangsúlyozta: nincs kompromisszum Kuba külpolitikájában, amelyet az Egyesült Államokhoz fűződő, változékony viszony határoz meg. Havanna régóta hangoztatott álláspontját megismételve hangsúlyozta, hogy bárkivel hajlandó tárgyalni, aki egyenlő félként kezeli Kubát.A csütörtöki parlamenti ülést a Disznó-öbölbeli invázióban aratott kubai győzelem 57. évfordulóján tartották. Ezt a győzelmet Havanna régóta a változást kicsikarni vágyó Washington "imperialista" nyomásával szembeni ellenállás jelképeként tartja számon.Az új kormány összetételével kapcsolatban az államfő "egyre inkább kollektív vezetést ígért, és hangsúlyozta, hogy nagyobb kreativitásra van szükség "az igazságaink terjesztésében".A nagy internetbarátként ismert politikus hangsúlyozta azt is, hogy "hatékonyabban és több technológiát" kell alkalmazni a forradalom népszerűsítésében, "amelyet az utolsó leheletig védeni kell".A beszéd lefektette az ötéves elnöki mandátum irányvonalát, amely alatt az új vezetőnek egyensúlyoznia kell a kubai szocialista rendszer védelme és a jobb gazdasági körülményekre szomjazó fiatal nemzedéket kielégítő elégséges reformok között.Számos, a gazdasági nehézségek és a kormány folyamatosság melletti eltökéltsége miatt frusztrált kubai számára a vezetőváltásnak alig van jelképesnél nagyobb jelentősége. Sokan azt várják, hogy az új kormányzat újra tudja éleszteni a világ utolsó szovjet típusú tervgazdálkodását, amely nem tudott megerősödni a Raúl Castro alatt beindított korlátozott reformok idején.Raúl Castro elnöksége idején Barack Obama akkori amerikai elnökkel helyreállította a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat, és véget kívánt vetni a két ország között évtizedek óta tartó ellenségeskedésnek. Donald Trump elnöksége alatt ismét hűvösebbé vált a két ország viszonya.Raúl Castro, aki 2008-ben lépett bátyja, a megrendült egészségű - azóta elhunyt - Fidel Castro helyére az államtanács élén, továbbra is megőrzi befolyását, ugyanis a kommunista párt első titkára marad a párt 2021-es kongresszusáig.A parlamentben mondott beszédében Castro közölte, hogy az új elnök legfeljebb két cikluson át lehet államfő, és ő lehet a Kubai Kommunista Párt első titkára is, ha Castro távozik ez utóbbi tisztségből.A leköszönő elnök hevesen bírálta Donald Trump kül- és gazdaságpolitikáját, "újgyarmatosítónak" nevezve az amerikai elnök külpolitikáját, amely igazságtalanul bünteti a kereskedelmi partnereket, közöttük Kínát és az európai országokat, miközben el kívánja szigetelni Kubát és a szövetségeseit.Kuba elítéli a NATO-bővítést és az Oroszország elleni szankciókat - hangoztatta Raúl Castro, aki szerint az észak-atlanti szövetségnek az orosz határok irányába történő bővítése súlyos veszéllyel jár. "Súlyosbítja a helyzetet a törvénytelen szankciók bevezetése is, és fellépünk ezek elítéléséért" - mondta.A volt elnök kiemelte, hogy az orosz-kubai kapcsolatok minden téren jelentősen fejlődtek. "Mindig hálásak leszünk, és sosem feledkezünk meg a forradalmi folyamat győzelme utáni legnehezebb években a volt Szovjetunió népeitől kapott segítségről" - tette hozzá.A Kuba fő szövetségesének számító Venezuela kormánya üdvözölte az új elnököt.Az Egyesült Államok arra kéri Díaz-Canelt, hogy hallgassa meg a kubai népnek "egy szabadabb és demokratikusabb ország" iránti vágyát. Az új elnöknek "konkrét intézkedéseket kell hozni a kubaiak életkörülményei javítása érdekében, tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, véget kell vetnie az elnyomásnak, nagyobb politikai és gazdasági szabadságot kell biztosítania" - jelentette ki az EFE spanyol hírügynökségnek az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője.Üdvözölte megválasztása alkalmából Miguel Díaz-Canelt Hszi Csin-ping kínai elnök, aki üzenetében hangsúlyozta, hogy együtt kíván működni Díaz-Canellel a kétoldalú együttműködés elmélyítésében.