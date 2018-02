Megszólalt az új Fed-elnök: folytatják az óvatos kamatemeléseket

A Nyíltpiaci Bizottság [FOMC - a Fed döntéshozói testülete] továbbra is törekedni fog az egyensúly fenntartására, vagyis, hogy ne hevüljön túl a gazdaság, miközben megvalósul a 2%-os inflációs cél tartós teljesülése.

Jerome Powell, a Fed február elején beiktatott új elnökének most (magyar idő szerint délután 4 órakor) kezdődik amerikai kongresszusi meghallgatása, ami első nyilvános felszólalása lesz. A beszéd szövegét még az esemény előtt közzétették: ebből kiderül, hogy, azok a negatív tényezők ugyanis eltűntek, amelyek az elmúlt években lassították a növekedést.Ennek ellenére nem tett arra utalást, hogy a korábban vártnál gyorsabban szigoríthat majd a Fed, vagyis egyelőre megalapozatlannak tűnnek azok a piaci vélekedések, miszerint a három helyett akár négy Fed-kamatemelésre is sor kerülhet az idén. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a február elejihez hasonló tőzsdei korrekciók, illetve a nagyobb piaci volatilitás miatt nem fogják felfüggeszteni a kamatemelési ciklust, ami viszont inkább héja megnyilvánulás.- olvasható a szövegben.Powell szerint a kormányzat költségvetési lazítása mellett az amerikai termékek iránti globális kereslet élénkülése is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen kedvezők az amerikai gazdaság kilátásai. Az elnök a dinamikus növekedéssel és a munkaerőpiac folyamatos szűkülésével párhuzamosan a bérek emelkedésére, ezáltal pedig az infláció élénkülésére számít.A piaci szereplők túlnyomó többsége egyébként azt várja, hogy Powell elnökségének első kamatdöntő ülésén (március 21-én) rögtön kamatot emelhet a Fed, amit további két 25 bázispontos szigorítás követhet még az idén.