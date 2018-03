Megszólalt May - Összeül a nemzetbiztonsági tanács

A brit miniszterelnök a kormányzó Konzervatív Párt Londonban megrendezett tavaszi politikai fórumának szombati zárónapján felszólalva kijelentette: az angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet az orosz agresszió olyan megnyilvánulása, amely "pontosan az ellentéte mindazon demokratikus és liberális értékeknek, amelyek az Egyesült Királyság létét meghatározzák".Az emberi szabadság alapkövei közé tartozik a jogállamiság, a szólásszabadság, a hivatalostól eltérő, illetve kisebbségi vélemények elviselése, a szabad sajtó, az igazságos és demokratikus választási rendszer, a virágzó civil társadalom. Ezek az értékek egyetlen társadalomban sem jönnek létre önmaguktól, hosszú évek türelmes építőmunkájával kell megteremteni őket, és még akkor is folyamatos veszélyeknek vannak kitéve - fogalmazott a brit kormányfő.A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács is, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen a Szkripal-ügyben az Egyesült Királyság - közölte szombaton a brit külügyminisztérium, miután Oroszország 23 brit diplomatát utasított ki."Most az az elsődleges, hogy gondoskodjunk Oroszországban lévő munkatársainkról, és segítsünk azoknak, akik haza fognak térni" - nyomatékosította a brit külügyi tárca.A brit diplomácia aláhúzta: úgy gondolják, hogy továbbra is Oroszországnak kell tisztáznia, hogy milyen szerepet játszott a Szergej Szkripal és lánya elleni gyilkossági kísérletben, illetve Moszkvának eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek.Moszkva szombaton tudatta a külügyminisztériumba bekéretett brit nagykövettel, hogy 23 brit diplomatát kiutasítanak az országból, visszavonják az engedélyt, hogy az Egyesült Királyság főkonzulátust nyisson Szentpéterváron és leállítják a kulturális és oktatási ügyekkel foglalkozó British Council tevékenységét Oroszországban.Az orosz lépés válasz arra, hogy Theresa May brit kormányfő szerdán bejelentette 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint azt, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokságot a brit királyi család és a kormány tagjai bojkottálják, miután Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, Juliját. Az incidens mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll, amit Moszkva következetesen visszautasít.