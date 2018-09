Megszólalt Merkel a török válságról: érdekünk egy erős Törökország

Nem gondolkodhatunk mindig a fekete és fehér kategóriáiban.

- hangsúlyozta a kancellár az RTL televízió csütörtöki műsorában.A mélyrepülésben lévő török lírára és az ország aggasztó gazdasági helyzetére tekintettel Merkel elmondta:... nem volna érdekünkben olyan módon cselekedni, ami gyengíthetné Törökországot".Berlin és Ankara között nem utolsó sorban a Törökországban bebörtönzött több német állampolgár miatt feszült a viszony. Németország politikai foglyoknak tekinti ezeket az embereket. Mindemellett az EU-török migrációs egyezmény is fontos Berlin számára, amely az Európába irányuló illegális bevándorlás feltartóztatását célozza. Törökország emellett kulcsfontosságú NATO-szövetséges is.A szerdán kétnapos törökországi látogatásra érkezett Heiko Maas német külügyminiszter hangsúlyozta:. A tárcavezető csütörtökön jogvédőkkel találkozott - ezt megerősítette Andrew Gardner, az Amnesty International nemzetközi jogvédő csoport egyik helyi munkatársa, aki részt vett a megbeszéléseken. A tanácskozásról egyéb részlet nem szivárgott ki, Maas azonban Törökországba indulása előtt úgy fogalmazott, hogy az emberi jogi helyzet árnyékot vet Berlin és Ankara kapcsolataira.Korábban az is szóba került, hogy Németország akár még pénzügyi segítséget is hajlandó lenne nyújtani, hogy megakadályozza Törökország gazdasági összeomlását, ezzel kapcsolatban azonban ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot: